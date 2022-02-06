اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لملء شواغر قيادية

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد قادة منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، اجتماعًا مصيريًا لمجلسها المركزي سيتم خلاله إعلان أسماء الشخصيات التي ستشغل مقاعد مهمة في لجنتها التنفيذية والتي من شأنها أن تعطي تصورًا حول اسم خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تواجه منظمة التحرير أخيرًا ورغم تعريفها لنفسها على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تساؤلات حول ماهية وجودها ودورها، كما توجه لها انتقادات لفشلها في إجراء انتخابات منتظمة لملء عدد من المناصب القيادية، وفق «فرانس برس».

مقعد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة

يتألف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من 124 مقعدًا، ومن المتوقع أن يعلن الأحد خلال اجتماعه الذي يعقد للمرة الأولى منذ أربع سنوات الأسماء التي ستملأ المقاعد الشاغرة في لجنتها التنفيذية.

ومن بينها مقعد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات والذي عُرف أيضًا ككبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل، لكنه تُوفي في العام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.

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ومن ضمن المقاعد المهمة أيضًا، مقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في ديسمبر 2020 داعية إلى تجديد القيادة الفلسطينية.

ويشهد اجتماع الأحد انتقادًا ورفضًا من عدد من الفصائل الفلسطينية اليسارية؛ إذ قاطعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الأعضاء المستقلين. وتمت الدعوة إلى مسيرات احتجاجية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس الإسلامية.

انتخابات فلسطينية وإعادة انتخاب أعضاء جدد

ويطالب هؤلاء بإجراء انتخابات فلسطينية وإعادة انتخاب أعضاء جدد لكل من المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ويرى المحلل السياسي غسان الخطيب أن «عدم إجراء الانتخابات» تسبب في تعزيز «تساؤلات مشروعة جدًا حول شرعية» منظمة التحرير.

ويتهم عباس (86 عامًا) بإحكام قبضته على منظمة التحرير التي تنضوي تحت جناحها الفصائل الفلسطينية ما عدا حماس، وكذلك السلطة الفلسطينية التي لها نفوذ مدني على أجزاء من الضفة الغربية.

ويعتقد الخطيب أن اقتناع البعض بأن قرارات الأحد لن تتخذها إلا الدائرة المقربة من عباس «سيزيد من تعميق الجدل والتساؤلات حول الشرعية».

وألغى عباس الذي انتخب في العام 2005 رئيسا للفلسطينيين، في أبريل الماضي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في مايو ويوليو، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل. حينها كان يفترض أن يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع بعد انقطاع استمر لنحو 16 عامًا.



«تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية»

تعقد الدورة الحادية والثلاثون للمجلس المركزي في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) فإن الاجتماع سيُعقد تحت عنوان «تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية».

ويستعد الرئيس الفلسطيني، مساء الأحد، للإدلاء بخطاب أمام المجلس المركزي وسيتزامن ذلك مع تظاهرات تمت الدعوة لها في كل من رام الله وغزة. وأفادت وفا أن عباس سيلقي «كلمة سياسية شاملة».

ويتوقع المحللون أن يعلن عباس تعيين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أمينًا لسر اللجنة التنفيذية خلفًا لعريقات.

الشيخ مطروح بين الخلفاء المحتملين لعباس

ويعرف عن الشيخ الذي تتولى الهيئة التي يترأسها مهمة التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، بقربه من الرئيس عباس، كما أن له علاقات جيدة مع القادة الإسرائيليين والأميركيين.

ورغم أنه لا يتمتع بشعبية واسعة لدى الشارع الفلسطيني؛ فإن اسم الشيخ مطروح بين الخلفاء المحتملين لعباس. وترفض حركة حماس عقد الاجتماع، علما أنها ليست جزءًا من منظمة التحرير.

وحركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس في حالة انقسام منذ أن استولت الحركة الإسلامية على السلطة في القطاع المحاصر في العام 2007.

وشهد قطاع غزة، الأحد، تظاهرة شارك فيها المئات احتجاجا على انعقاد المجلس المركزي ولمطالبة عباس بالرحيل. ومن المتوقع انطلاق مسيرة ثانية في وقت لاحق الأحد بالتزامن مع تظاهرة في رام الله.