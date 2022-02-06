«يونيسف»: استمرار احتجاز قصّر داخل سجن «غويران» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الأمم المتحدة، الأحد، أن «قُصّر» لا يزالون معتقلين في سجن بشمال شرق سورية شنّ تنظيم «داعش» هجومًا عليه في نهاية الشهر الماضي، واصفة وضعهم بأنه «غير مستقر إطلاقًا».

وسبق لمنظمات دولية عدة بينها «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) و«هيومن رايتش ووتش» أن أشارت إلى أن أكثر من 700 طفل كانوا محتجزين في سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة قبل الهجوم، وفق «فرانس برس».

أطفال لا يزالون محتجزين في مركز غويران

ولكثر من هؤلاء المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا أفراد من عائلاتهم في السجن، وهم نقلوا إليه من مخيمات تؤوي الآلاف من أفراد عائلات عناصر التنظيم. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأنها «التقت بعض الأطفال الذين لا يزالون محتجزين في مركز غويران».

وأضافت في بيان «على الرغم من توافر بعض الخدمات الأساسية الآن؛ فإن وضع هؤلاء الأطفال غير مستقر إطلاقًا»، من دون أن تحدد عدد القصّر الذين لا يزالون في السجن.

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وتحدث مدير المركز الإعلامي لقوات «سوريا الديموقراطية» فرهاد شامي في تصريح لوكالة فرانس برس عن وجود «المئات» من القصّر في السجن في الوقت الراهن، ممتنعًا عن إعطاء رقم دقيق. وأكد أنهم «جميعًا في منطقة آمنة».

وأسفر هجوم تنظيم «داعش» على سجن الصناعة وما تلاه من اشتباكات مدى تسعة أيام بداخله وفي محيطه عن مئات القتلى، انتهت باستعادة القوات الكردية السيطرة عليه.

وشكّل هذا الهجوم «أكبر وأعنف» عمليّة لتنظيم «داعش» منذ فقدانه العام 2019 مساحات واسعة كان يُسيطر عليها في سورية.

زيارة أولى للسجن لتوفير الأمان والرعاية

وأكدت يونيسف الأحد أنها «تعمل حاليًا على توفير الأمان والرعاية للأطفال على الفور»، مبدية «استعدادها للمساعدة في إيجاد مكان جديد آمن في شمال شرق سورية لرعاية الأطفال الأكثر هشاشة».

وأوضحت قوات «سوريا الديموقراطية» في بيان أصدرته الأحد أن يونيسف «هي الجهة الأممية الوحيدة التي سُمح لها بإمكانية الوصول إلى سجن الصناعة منذ الهجوم».

وأشار البيان إلى «تزويد مسؤولي اليونيسف بالمعلومات المتعلقة بوضع المراهقين المرتبطين» بتنظيم داعش الموجودين في السجن.

وأظهرت مشاهد مصوّرة بالفيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نحو عشرة صبيان بعضهم مغطّى ببطانيات داخل زنزانة. وأخذت السلطات الكردية تكرارًا على المجتمع الدولي عدم دعمه جهود تأهيل هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى دولهم.

قتل زعيم تنظيم داعش أبوإبراهيم الهاشمي القرشي

وكان سجن غويران يضم 3500 سجين على الأقل قبل هجوم الشهر الفائت. ورغم إصرار السلطات الكردية على أن لا معتقلين فروا من السجن، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد أن «المئات» من «المتطرفين» تمكنوا من الهرب على إثر الهجوم.

وأوضح المرصد أن بعض السجناء الفارين «وصل إلى تركيا ومنهم من بات ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات درع الفرات بريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي». وأشار إلى أن عددًا من الفارين «متوارون في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بريف حلب».

وذكر المرصد أن «اثنين من أمراء التنظيم ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة/غويران باتوا في جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب»، على مقربة من الحدود مع تركيا.

وقُتل زعيم تنظيم داعش أبوإبراهيم الهاشمي القرشي، الخميس، نتيجة عملية نفّذتها القوات الخاصة الأميركية في بلدة أطمة في محافظة إدلب بشمال غرب سورية، آخر معقل رئيسي للمعارضة السورية لا يزال خارج سيطرة دمشق.