التلفزيون المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن التلفزيون المغربي وفاة الطفل ريان وذلك بعد دقائق من تمكن رجال الإنقاذ من انتشاله من البئر الذي سقط فيه منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقال التلفزيون الرسمي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالًا هاتفيًا بأسرة ووالدي الطفل وقدم لهم العزاء.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج الطفل، الذي سقط في البئر على عمق 32 مترًا منذ ظهر يوم الثلاثاء الماضي، وواجه رجال الإنقاذ صعوبات وعراقيل كبيرة بسبب صعوبة التضاريس وضيق حفرة البئر، حيث عمل المتخصصون في الإنقاذ على إزالة الصخور الراسبة وبقايا التراب المحيطة بالحفرة.

وجرت عمليات الحفر، بحضور مهندسين وتقنيين طوبوغرافيين إلى غاية الوصول إلى الطفل ريان، حتى أن نجح العمال في حفر فجوة أفقية للوصول إلى البئر وانتشال الطفل ريان.

وفور انتشاله من البئر نقلت سيارة إسعاف، كانت متواجدة أمام الحفرة، الطفل رفقة والديه إلى أحد المستشفيات القريبة من المنطقة. وأظهرت مقاطع فيديو وصور جرى تداولها احتفاء الجماهير المتواجدة بالقرب من البئر برجال الإنقاذ.