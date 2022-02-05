إخراج الطفل المغربي ريان بعد أكثر من 4 أيام على سقوطه في بئر

القاهرة - بوابة الوسط

نجحت عملية انتشال الطفل المغربي ريان بعد أكثر من أربعة أيام على سقوطه في بئر قرب مدينة شفشاون المغربية، فيما لم تصدر حتى الآن أي تحديثات رسمية بشأن وضعه الصحي.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج الطفل، الذي سقط في البئر على عمق 32 مترًا منذ ظهر يوم الثلاثاء الماضي، وواجه رجال الإنقاذ صعوبات وعراقيل كبيرة بسبب صعوبة التضاريس وضيق حفرة البئر، حيث عمل المتخصصون في الإنقاذ على إزالة الصخور الراسبة وبقايا التراب المحيطة بالحفرة.

وجرت عمليات الحفر، بحضور مهندسين وتقنيين طوبوغرافيين إلى غاية الوصول إلى الطفل ريان، حتى أن نجح العمال في حفر فجوة أفقية للوصول إلى البئر وانتشال الطفل ريان.

وفور انتشاله من البئر نقلت سيارة إسعاف، كانت متواجدة أمام الحفرة، الطفل رفقة والديه إلى أحد المستشفيات القريبة من المنطقة. وأظهرت مقاطع فيديو وصور جرى تداولها احتفاء الجماهير المتواجدة بالقرب من البئر برجال الإنقاذ.