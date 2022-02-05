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تطورات ريان.. 90 سنتم تفصل فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الطفل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 09:33 مساء
تطورات ريان.. 90 سنتم تفصل فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الطفل
فرق الإنقاذ المغربية تواصل الحفر يدويا وباستعمال أدوات خاصة. (الإنترنت)
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ذكرت وكالة «المغرب العربي للأنباء» نقلًا عن مصدر في السلطات المحلية بأن فرق الإنقاذ تواصل الحفر يدويًّا وباستعمال أدوات خاصة وبكثير من الحذر؛ مخافة التسبب في انهيار التربة في البئر، حيث يقبع الطفل ريان منذ الثلاثاء الماضي.

وأضاف المصدر نفسه أن عملية الحفر «بلغت مرحلة جد متقدمة وتجري بشكل حثيث وبكثير من الاحتياط لتفادي أي حادث من شأنه التأثير على جهود الإنقاذ».

 90 سنتم فقط للوصول إلى الطفل 
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسافة الفاصلة بين مصالح الوقاية المدنية والمكان الذي يتواجد فيه الطفل ريان تقلصت إلى 90 سنتم فقط للوصول إلى الطفل.  

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وأضافت أن عملية الحفر في مرحلتها الأخيرة لا تزال متواصلة في هذه الأثناء، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية هي التي ستتكلف إسعاف ونقل الطفل. وبذلت جهود مضنية، منذ الأربعاء، للتمكن من إخراج ريان حيًّا، علمًا بأن الوضع الصحي للطفل غير معروف حتى الآن.

فرق الإسعاف تدخل للنفق 
ودخلت فرق الإسعاف المغربية، بعد ظهر السبت، النفق الذي عملت على حفره، أملًا بالوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء وإخراجه منها، وفق «فرانس برس».

ورافق فريق طبي الطاقم المؤلف من رجال الوقاية المدنية، من دون أن يعرف بعد كيف ستجري العملية ومتى تنتهي. وبذلت جهود مضنية منذ الأربعاء للتمكن من إخراج ريان حيًا.

وبلغت فرق الإغاثة السبت «مرحلة جد متقدمة» في جهودها المضنية لإنقاذ الطفل ريان، البالغ من العمر خمس سنوت، والعالق منذ خمسة أيام في بئر عميقة في شمال المغرب، على أمل في إخراجه حيًّا، بحسب ما أفاد مصدر من السلطات المحلية.

وقال المصدر إن عملية الإنقاذ «في مرحلة جد متقدمة، لكن لا يزال من الصعب معرفة المدة المتبقية بالنظر لطبيعة الأرض التي لا يزال متبقيًّا حفرها».

مستلقى على جانبه لا نرى سوى ظهره 
كذلك «يصعب أن نجزم بأي شيء حول الحالة الصحية» للطفل، وفق ما أوضح المسؤول عن اللجنة المشرفة على عملية الإنقاذ، عبد الهادي الثمراني، مشيرًا إلى أن الكاميرا المثبتة فوق البئر «تظهره مستلقى على جانبه لا نرى سوى ظهره».

وحول ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة، قال الثمراني: «لا يمكن الجزم في ذلك»، مشيرًا إلى أن سيارة إسعاف ومروحية طبية جاهزتان لنقله إلى أقرب مستشفى فور إخراجه حيًّا.

وعملت فرق الإنقاذ على تزويده بالماء والأكسيجين خلال الأيام الأخيرة، لكنها لم تتأكد من أنه استعملهما، ويثير مصير ريان حالة ترقب قصوى في البلاد وخارجها، ولو أن الآمال بخروجه حيًّا تتضاءل مع مرور الوقت.

وأشار الثمراني أيضًا إلى عائق آخر عرقل العملية، يتمثل في الصخور التي تواجه عمال الحفر، موضحًا عند منتصف النهار أنه لا يزال أمام العمال «حفر مترين، ما يمثل نصف المسافة» التي تفصلهم عن قاع البئر الجافة بعمق 32 مترًا التي سقط فيها الطفل عرضًا الثلاثاء.

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