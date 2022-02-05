«فرانس برس»: المسعفون يدخلون النفق لمحاولة إخراج الطفل ريان في المغرب (فيديو مباشر)

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت فرق الإسعاف المغربية، بعد ظهر السبت، النفق الذي عملت على حفره، أملًا بالوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء وإخراجه منه.

ورافق فريق طبي الطاقم المؤلف من رجال الوقاية المدنية، من دون أن يعرف بعد كيف ستجرى العملية ومتى تنتهي، وفق «فرانس برس».

90 سنتم فقط للوصول إلى الطفل

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسافة الفاصلة بين مصالح الوقاية المدنية والمكان الذي يتواجد فيه الطفل ريان تقلصت إلى 90 سنتم فقط للوصول إلى الطفل.

وأضافت أن عملية الحفر في مرحلتها الأخيرة لا تزال متواصلة في هذه الأثناء، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية هي التي ستتكلف إسعاف ونقل الطفل. وبذلت جهود مضنية، منذ الأربعاء، للتمكن من إخراج ريان حيًّا، علمًا بأن الوضع الصحي للطفل غير معروف حتى الآن.

والدة الطفل لم تفقد الأمل

وكان الطفل البالغ خمس سنوات سقط عرضًا ليل الثلاثاء في هذه البئر ذات القطر الضيق التي يصعب النزول فيها، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون (شمال)، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وروى والد الطفل لموقع (Le360) «في غفلة مني سقط الصغير في البئر التي كنت بصدد حفرها، لم أستطع النوم ليلتها».

من جهتها، قالت والدته لموقع (هسبريس): «صدمت منذ أخبروني أنه سقط في البئر، لا أزال مصدومة لكنني أرجو من الله أن يخرجوه حيًا.. لم أفقد الأمل». أما جدته السبعينية عزيزة، فأوضحت لوكالة «فرانس برس» أن «ريان محبوب جدًا في القرية، أفتقده كثيرًا. مرت ثلاث ليال الآن على غيابه».

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وحاول متطوعون من أبناء القرية وفرق الإنقاذ في البداية النزول إلى البئر لانتشال الطفل لكن قطرها الضيق «الذي لا يتجاوز 45 سنتيمترا» حال دون ذلك، على ما أوضح المسؤول عن العملية عبد الهادي تمراني للقناة التلفزيونية العامة الأولى.

وجرى التفكير أيضًا في توسيع قطر البئر لكن المخاوف من انهيار التربة جعلت المنقذين يعدلون عن هذا الخيار، ليتم العمل على حفر النفق الموازي وسط صعوبات وحذر شديد لتفادي أي انهيار.

وبوشرت أشغال الحفر «بشكل حثيث لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة»، وفق ما أوضح تمراني الخميس، مع الاستعانة بآلة حفر سادسة.

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الخميس، إن تجمع المواطنين حول موقع الحادث صعب مهمة فرق الإنقاذ، داعيا إياهم إلى تسهيل عمل المنقذين.في المقابل يصر هؤلاء على «مد يد المساعدة للمنقذين»، وقال أحد المتطوعين لفرانس برس «أنا هنا منذ ثلاثة أيام.. ريان ابن منطقتنا ونحن ندعو الله ليخرج حيا».