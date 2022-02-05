Atwasat

وزير الخارجية الجزائري: العلاقات مع فرنسا في «منحى تصاعدي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 08:33 صباحا
وزير الخارجية الجزائري: العلاقات مع فرنسا في «منحى تصاعدي»
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، (الإنترنت)
alwasat radio

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة، أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية تتخذ «منحى تصاعديًا»، وفق ما صرح في حوار مع وسائل إعلام فرنسية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، حيث اقترحت الجزائر مبادرة لحل الأزمة في مالي.

وقال لعمامرة في حوار مع قناة «فرانس24» وإذاعة «أر تي إل» إن «الرئيسين عبدالمجيد تبون وإيمانويل ماكرون لديهما علاقات جيدة على المستوى الشخصي»، وفق متابعة من وكالة «فرانس برس».

اتصالات «أخوية» مع ماكرون
وأضاف الوزير أن «الاتصالات بين الرئيسين أخوية وتتميز بالثقة لكنها لا تكفي للتغطية على المشاكل الموجودة. نحن كما أعتقد في منحى تصاعدي، رغم المصاعب».
وكانت الجزائر استدعت في 2 أكتوبر الماضي سفيرها في باريس ردًا على تصريحات نقلتها صحيفة «لوموند» عن الرئيس الفرنسي اتّهم فيها النظام السياسي العسكري الجزائري بانتهاج سياسة «ريع الذاكرة» حول حرب الاستقلال.

وتابع وزير الخارجية الجزائري «نحن حساسون جدًا عندما يتعلق الأمر بأمن وكرامة مواطنينا في الأراضي الفرنسية، هناك مشاكل يمكن تجاوزها؛ لكن حين يتم المساس بذاكرة شعب وتاريخه أو كرامة الشعب الجزائري أو مواطنيه المقيمين أو عندما يسافرون إلى فرنسا فإن هذه المواضيع تشكل عرقلة في العلاقات الثنائية، لكن لنقل إننا في منحى تصاعدي ونتمنى أن نسير نحو الأفضل».

ولم يستبعد رمطان لعمارة أن يشارك الرئيس تبون في قمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي في بروكسل يومي 17 و18 فبراير قائلًا «لا أستبعد أي شئ»، وكان ماكرون قد وجه الدعوة إلى نظيره الجزائري في آخر اتصال هاتفي بينهما.

اتفاقات إيفيان
وبخصوص الذكرى الستين لتوقيع اتفاقات إيفيان في مارس 1962 والتي كرست وقف إطلاق النار بين الجيش الفرنسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية تمهيدًا للاستقلال، قال لعمامرة إنه ينتظر أن تستعيد الجزائر «الأرشيف وحتى بعض جماجم المناضلين الجزائريين التي ما زالت في فرنسا» متسائلًا «هل من الإنسانية الاحتفاظ بالجماجم في متاحف؟».

وفتح الوزير الجزائري الباب أمام عودة تحليق الطيران العسكري الفرنسي فوق الأجواء الجزائرية بعد منعه إثر أزمة أكتوبر، موضحًا «كان ذلك إجراءً تقنيًا ولا يدوم إلى الأبد» في وقت «تُبنى جسور التعاون الجزائري الفرنسي». وتحدث رمطان لعمامرة عن المبادرة الجزائرية لحل أزمة مالي والتي «تبناها الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي» مشيرًا إلى «انتظار الرد من الحكومة المالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»التي فرضت عقوبات على النظام الحاكم في باماكو.

وجدد وزير الخارجية الجزائري رفض بلاده قرار منح إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي في يوليو «دون مشاورات مع الدول الأعضاء ما أدى إلى انقسام في الاتحاد الأفريقي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما

كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون

بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون
مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد

مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد
المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم

المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم
واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصوّر لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا

واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصوّر لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية

«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا

اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟

ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟
«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس الأمم الأفريقية

«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس ...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية».. أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي الليبي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية».. أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي الليبي
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة

منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي

تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي
البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش

البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش
إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟

إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المرصد: 9 قتلى حصيلة الإنزال الجوي للقوات الأميركية في سورية
المرصد: 9 قتلى حصيلة الإنزال الجوي للقوات الأميركية في سورية
تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي
تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل ...
ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟
ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟
بايدن: «إزالة» زعيم تنظيم «داعش» من ساحة المعركة في سورية
بايدن: «إزالة» زعيم تنظيم «داعش» من ساحة المعركة في سورية
إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في السودان
إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في السودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟...
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات...
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة...
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون...
123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات الكردية في سورية
123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات ......
المزيد
وزير الخارجية الجزائري: العلاقات مع فرنسا في «منحى تصاعدي»
وزير الخارجية الجزائري: العلاقات مع فرنسا في «منحى تصاعدي»...
فرنسا تدعم الإمارات عسكريا في مواجهة الحوثيين
فرنسا تدعم الإمارات عسكريا في مواجهة الحوثيين...
محكمة دنماركية تدين انفصاليين إيرانيين بالتجسس لحساب دولة عربية
محكمة دنماركية تدين انفصاليين إيرانيين بالتجسس لحساب دولة ......
إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في السودان
إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في السودان...
بايدن: «إزالة» زعيم تنظيم «داعش» من ساحة المعركة في سورية
بايدن: «إزالة» زعيم تنظيم «داعش» من ساحة المعركة في سورية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط