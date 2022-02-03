تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي

القاهرة - بوابة الوسط

نفّذت القوات الخاصة الأميركية، الخميس، عملية إنزال جوي نادرة في شمال غرب سوريا بحثًا عن «جهاديين» لم تتضح هوياتهم بعد، في عملية وصفها «بنتاغون» بـ«الناجحة»، وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا بينهم سبعة مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعدّ العملية، وفق ما قال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس»، الأكبر منذ العملية التي نفذتها واشنطن في 27 أكتوبر 2019، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم «داعش»، أبو بكر البغدادي.

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» في بيان الخميس، «نفّذت القوات الأميركية الخاصة بإمرة القيادة المركزية الأميركية مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سورية، وقالت إنّ «المهمة كانت ناجحة ولم تسجل خسائر» في صفوفها، دون الإفصاح عن هوية الأشخاص المستهدفين من العملية، لافتًا الى أنه سينشر معلومات إضافية فور توفرها.

وأحصى المرصد 13 قتيلًا على الأقل بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء قضوا خلال العملية التي بدأت بإنزال جوي بعد منتصف ليل، الأربعاء- الخميس، وتبعتها اشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين. أفادت حصيلة أولية للمرصد بمقتل تسعة أشخاص بينهم طفلان وإمراة.

تفاصيل الإنزال الجوي الإميركي في سورية

واستهدفت العملية وفق مراسلو «فرانس برس»، مبنى من طبقتين في أرض محاطة بأشجار الزيتون. وتضرّر الطابق العلوي منه بشدة وغطى سقفه الذي انهار جزء منه، الدخان الأسود. وتبعثرت محتويات المنزل الذي انتشرت بقع دماء في أنحائه.

وتداول سكان ليلًا تسجيلات صوتية منسوبة للتحالف، يطلب فيها متحدث باللغة العربية من النساء والأطفال إخلاء منازلهم في المكان المستهدف. وأفاد سكان في المنطقة «فرانس برس» بسماع دوي قصف وطلقات نارية،.فيما انتشرت أنباء عن استهداف العملية قياديًا كبيرًا في تنظيم «القاعدة».

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وتضم منطقة أطمة عديد مخيمات النازحين المكتظة. ويقول خبراء إن قياديين «جهاديين» يتخذون منها مقرا يتوارون فيه.

تنظيم «القاعدة» يعيد تشكيل نفسه في سورية

تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) مع فصائل أخرى أقل نفوذًا على نحو نصف مساحة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. وينشط في المنطقة فصيل حراس «الدين المتشدد» والمرتبط بتنظيم «القاعدة». وتؤوي منطقة سيطرة الفصائل ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبًا من النازحين.

وتتعرض هذه الفصائل لغارات جوية متكررة يشنّها النظام السوري وحليفته روسيا، فضلًا عن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وتنفّذ القوات الأميركية بين الحين والآخر ضربات في إدلب تستهدف قياديين مرتبطين بتنظيم «القاعدة».

وأعلن «بنتاغون» مقتل «قيادي بارز» في تنظيم «حراس الدين» في ضربة شنتها طائرة مسيّرة في الثالث من ديسمبر. وأدت الضربة الى إصابة أم مع ثلاثة من أطفالها، صودف مرورهم داخل سيارة العائلة أثناء تنفيذ الضربة. وتثير الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة في سورية والعراق المجاور بين الحين والآخر انتقادات واسعة، لتسبّبها في مقتل وإصابة مدنيين.

وفي 23 أكتوبر، أكدت واشنطن مقتل القيادي البارز في تنظيم «القاعدة»، عبدالحميد المطر، في غارة شنّها في شمال سورية، في عملية جاءت بعد أسابيع من إعلانها قتل قياديين إثنين، أحدهما تونسي، في المنطقة ذاتها.

ونبّه المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم»، جون ريغسبي، في بيان في أكتوبر من أنّ «القاعدة لا تزال تشكل تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائنا»، وأضاف أن التنظيم «يستخدم سورية كملاذ آمن لإعادة تشكيل نفسه والتنسيق مع فروع خارجية والتخطيط لعمليات في الخارج».

ويسري في إدلب منذ مارس 2020 وقف لإطلاق النار، أعقب هجومًا واسعًا لقوات النظام بدعم روسي. لكنه يتعرض لخروقات عدة. وتُستهدف المنطقة بين الحين والآخر بقصف لقوات النظام وغارات روسية، يسفر عن سقوط قتلى من المقاتلين والمدنيين.