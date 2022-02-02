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الإمارات تعترض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 10:33 مساء
الإمارات تعترض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها
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أفادت الإمارات باعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة حاولت استهدافها، الأربعاء، في هجوم جديد تتعرض له الدولة الخليجية بعد ثلاث هجمات شنها عليها المتمردون الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، حسبما أفادت وزارة الدفاع.

وأعلنت الوزارة في تغريدة على «تويتر» «اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان»، من دون أن تحدد المنطقة التي حاولت الطائرات استهدافها أو الجهة التي تقف خلف العملية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الحوثيين في اليمن، وفق ما أفادت البعثة الأميركية في الإمارات، في بيان الأربعاء.

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