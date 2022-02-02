غانتس يصل إلى المنامة في أول زيارة رسمية للبحرين

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إلى المنامة في أول زيارة رسمية له إلى البحرين منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في 2020، وفق ما أعلنت الدولة الخليجية.

وقالت وزارة الدفاع البحرينية في بيان إن «الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، استقبل بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي والوفد المرافق مساء الأربعاء»، وأضاف البيان أن الوزير الإسرائيلي «يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين»، وفق «فرانس برس».

طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي تحط في البحرين

وأعلن مكتب غانتس، في وقت سابق الأربعاء، أنه «عصر اليوم» حطت في مطار المنامة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أقلت غانتس وعددًا من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في الدولة العبرية، بينهم قائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة.

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ولفتت الوزارة الإسرائيلية، في بيانها، إلى أن الطائرة التي أقلت غانتس والوفد المرافق هي أول طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي تحط في البحرين.

ولم يذكر بيانا الوزارتين تفاصيل اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين الإسرائيليين والبحريين، ولم يتضح بعد ما إذا كان الجانبان سيناقشان الملف النووي الإيراني.

سفارة للدولة العبرية في المنامة

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد دشن، في أكتوبر الماضي أول سفارة للدولة العبرية في البحرين، وذلك بعد عام على إعلان كل من أبوظبي والمنامة في 15 سبتمبر 2020 إبرامهما اتفاقات برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وزار غانتس المغرب أواخر العام الماضي ، ووقَّع خلال الزيارة اتفاقية لتسهيل شراء الدولة الأفريقية وسائل دفاعية إسرائيلية الصنع.