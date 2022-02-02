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الجيش المصري يوقع مع شركة كورية جنوبية صفقة أسلحة بقيمة 1.66 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 05:20 مساء
الجيش المصري يوقع مع شركة كورية جنوبية صفقة أسلحة بقيمة 1.66 مليار دولار
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية وكانج إن هو. (الإنترنت)
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أبرم الجيش المصري اتفاقًا قيمته 1.66 مليار دولار مع شركة «هانوا» الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية والعسكرية، لشراء أسلحة مدفعية من طراز «كيه-9 هاوتزر»، بالإضافة إلى تصنيعها محليًا.

وأكد الجيش المصري ورئاسة كوريا الجنوبية في بيانين الثلاثاء الاتفاق، بحسب «فرانس برس».

 عقد التدبير والتصنيع المشترك
وقال الناطق باسم الجيش المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن «اللواء أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وقّع على عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة +هاوتزر كيه-9 إيه1 اي جي واي+ (EGY k9A1)، محليًا بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة هانوا الكورية الجنوبية».

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ولم يكشف بيان الجيش عن قيمة الاتفاق، لكن بيان الرئاسة الكورية الجنوبية أكد أن العقد «تجاوز 2 تريليون وون (1.66 مليار دولار)، ولا يمثّل فقط الصادرات الأكبر لمدفعية كيه-9 هاوتزر؛ ولكنه أيضًا بمثابة فرصة للاعتراف مرة أخرى بتميز نظام الأسلحة في كوريا الجنوبية». 

مصر الدولة الأجنبية التاسعة
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الجنوبية يونهاب عن شركة هانوا أن هذا الاتفاق «يمثل الظهور الأول لهذا النظام من المدفعية في أفريقيا (..) ويجعل مصر الدولة الأجنبية التاسعة التي تستخدمه».

وأفاد بيان الجيش المصري بأن نائب وزير الدفاع الفريق أحمد خالد وقع على مذكرات تفاهم مع وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية  كانج ان.

وذكر البيان أنه تم توقيع «مذكرتي تفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجستي ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي».

ويأتي الاتفاق المصري - الكوري الجنوبي بعد أيام من موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل 12 طائرة نقل «سي-130 جيه سوبر هيركيوليز» ومعدات أخرى تابعة لها وأنظمة رادار للدفاع الجوي.

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