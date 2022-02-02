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«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام دمشق الكلور خلال هجوم في 2016

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 11:45 صباحا
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام دمشق الكلور خلال هجوم في 2016
طفل سوري يتلقى إسعافات في عيادة ميدانية في الغوطة الشرقية، بعد هجوم كيميائي مفترض في 25 فبراير 2018. (أ ف ب)
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استخدمت مادة الكلور في سورية في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في 2016، وفقًا لتقرير صدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقع الهجوم في الأول من أكتوبر 2016، قرب مستشفى ميداني خارج بلدة كفر زيتا في محافظة حماة (شمال غرب سورية)، وأدى إلى إصابة 20 شخصًا بصعوبات في التنفس، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن المنظمة.

وحسب المنظمة، رأى شهود حينها جسمًا واحدًا على الأقل يلقى من مروحية كانت تحلق فوق المكان، وتمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الحصول على اسطوانة كلور صناعية عُثر عليها في الموقع. واستنادًا إلى أدلة رقمية ومقابلات مع شهود، تمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من «الربط دون أدنى شك» بين هذه الأسطوانة وهجوم أكتوبر 2016.

وكتبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان سلطت فيه الضوء على عمل بعثتها لتقصي الحقائق المكلفة التحقيق في الهجمات الكيماوية في سورية «خلص التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أسطوانة الكلور الصناعية هذه استخدمت كسلاح».

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مروحية تقلع من مطار حماة
وتقول المنظمة ومقرها لاهاي، إن شهودًا أكدوا إنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة الخاضع لسيطرة القوات الموالية لدمشق، قبيل الهجوم الذي استهدف منطقة زراعية لجأت إليها عدة مجموعات من المعارضة واختبأت في كهوف. وذكر التقرير الصادر عن المنظمة الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 2013 «بعد فترة وجيزة ألقت المروحية برميلين وفقًا لعدة شهود بينما قال آخرون إنهم رأوا برميلًا واحدًا فقط».

في أعقاب الهجوم «عانى حوالى عشرين شخصًا من الاختناق وصعوبة في التنفس»، حسب النص الذي أكد أن الأسطوانة أطلقت «مادة سامة ملوثة».

في النزاع الذي يعصف بسورية منذ 2011، اتهم مقاتلو المعارضة والقوات الموالية لدمشق على حد سواء بشن هجمات كيماوية، لكن غالبية الاتهامات تتعلق بأعمال منسوبة إلى القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.

لطالما نفت الحكومة السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية، وأكدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته العام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لكن المنظمة طلبت من سورية شفافية أكبر خلال اجتماع في نوفمبر 2021 متهمة إياها بعدم الكشف عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وعدم استقبال محققيها على أراضيها.

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