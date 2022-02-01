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الصقيع يقتل طفلتين رضيعتين في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 06:13 مساء
الصقيع يقتل طفلتين رضيعتين في شمال سورية
أطفال في مخيم سوري بعدما غطاءه الثلج. (الإنترنت)
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قضت طفلتان سوريتان نتيجة الطقس الشتوي القاسي الذي شهده شمال غرب سورية، حيث أدت الثلوج والأمطار الغزيرة إلى تدمير مئات الخيام في مخيمات النازحين وتعريض القاطنين فيها للخطر، على ما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء. 

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «طفلتين نازحتين من ريف حلب الجنوبي، إحداهما تبلغ من العمر سبعة أيام والثانية شهرين توفيتا صباح الثلاثاء نتيجة البرد والصقيع» في محافظة إدلب، وفق «فرانس برس».

التهابات القصبات الشعرية نتيجة البرد والصقيع 
ونُقلت الطفلتان إلى مستشفى الرحمن التخصصي في بلدة حربنوش، الذي استقبل كغيره من مستشفيات في إدلب عددًا كبيرًا من الأطفال المصابين بالتهابات القصبات الشعرية نتيجة البرد والصقيع. 

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وتسجل سنويًّا تقريبًا وفيات أطفال خلال فصل الشتاء في مخيمات النزوح الواقعة في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال غرب سورية، حيث تفوق احتياجات ملايين النازحين المساعدات المتوافرة.

تراجع الدعم المالي من الجهات المانحة
وأدى تراجع الدعم المالي من الجهات المانحة إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات في مستشفيات المنطقة وعياداتها، وهو ما جعل عددًا منها عرضة لاحتمال التوقف عن العمل.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باتريك نيكولسون إن «الأطفال (في هذه المخيمات) معرضون لخطر البرد، ويعيشون في خيام مهترئة، وثمة نقص في الملابس الشتوية والوقود». ولاحظ أن «المشكلة تزداد سوءًا بسبب الأزمة الاقتصادية ونقص الموارد اللازمة لتقديم مساعدات الشتاء وزيادة الاحتياجات».

وأشار المكتب إلى أن ظروف الطقس القاسية في شهر يناير أدت إلى تدمير 935 خيمة على الأقل، وألحقت أضرارًا بأكثر من تسعة آلاف خيمة أخرى في عدد من مواقع النزوح في شمال سورية.

نشوب حرائق أسفرت عن سقوط ضحايا
وتسببت وسائل التدفئة المكشوفة وغير الآمنة مرارًا بنشوب حرائق أسفرت عن سقوط ضحايا. وبلغ عدد الحرائق منذ بداية السنة 68 في شمال سورية وحده، أُصيب بنتيجتها 24 شخصًا، وتوفي اثنان، بحسب الأمم المتحدة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) وفصائل معارضة للنظام أقل نفوذًا على نصف مساحة إدلب ومحيطها. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبًا من النازحين.

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