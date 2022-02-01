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«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 03:22 مساء
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين
مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. (الإنترنت)
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انضمت منظمة العفو الدولية إلى منظمات حقوقية أخرى واتهمت في تقرير صدر الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب جريمة «الفصل العنصري» ضد الفلسطينيين ومعاملتهم على أنهم «مجموعة عرقية أدنى»، وسارع الفلسطينيون إلى الترحيب به.

وجاء في تقرير «أمنستي» الذي نشر اليوم: «ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين»، وفق «فرانس برس».

إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني 
وأضاف، وفق ما جاء في النسخة العربية، «إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى».

ويعيش قرابة 6.8 ملايين يهودي وعدد مماثل تقريبا من العرب في إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفق المعطيات الرسمية.

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وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك اتهمت في أبريل 2021 في تقرير لها إسرائيل بارتكاب «جريمتين ضد الإنسانية» عبر اتباعها سياسة «الفصل العنصري» و«الاضطهاد» بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين.

 مصطلح «الفصل العنصري» يغضب سلطات الاحتلال
وأثار استخدام مصطلح «الفصل العنصري» غضب السلطات الإسرائيلية التي شجبت التقرير واعتبرته «منشورا دعائيا» غير متصل «بالحقائق والأرض».

وتستخدم منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية مثل «بتسيلم»، عبارة «الفصل العنصري» للإشارة إلى سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة المحاصر.

ونقل التقرير عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار «تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج».

 ردود فعل فلسطينية 
ورحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير منظمة العفو الدولية. وقال الناطق باسمها إبراهيم ملحم «هذا التقرير من أكثر التقارير جرأة وإنصافا للشعب الفلسطيني».

وأضاف أن التقرير «يمثل تحشيدا للعدالة الدولية للمرة الأولى، وهو مرحب به خصوصا بالنسبة الى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك ومعاقبة إسرائيل، وفضح نظام الفصل العنصري».

واعتبرت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة أن تقرير منظمة العفو الدولية جزء «أساسي ومفصلي في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض».

ورأت أن «الحملة الإسرائيلية ضد المنظمة وتقريرها جهد آخر يضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، من خلال سعيه لشطب الحقيقة، ومحو الحقائق، وتغييبها عن الرأي العام العالمي».

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