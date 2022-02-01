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مبعوث الفاتيكان: لنضع نهاية لتربح القلة في لبنان من معاناة الكثرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 12:15 مساء
مبعوث الفاتيكان: لنضع نهاية لتربح القلة في لبنان من معاناة الكثرة
أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد جالاجير، يتحدث في روما. (أرشيفية: رويترز)
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انتقد أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد جالاجير، الساسة اللبنانيين أثناء زيارته بيروت، الثلاثاء.

ودعا جالاجير إلى وضع «نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة»، وقال: «توقفوا عن استخدام لبنان لخدمة مصالح أجنبية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وفي ديسمبر الماضي، عبر البابا فرنسيس خلال زيارته قبرص عن «قلق شديد» إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان المجاور، وذلك في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الكنيسة المارونية التي قدم بطريركها بشارة الراعي من لبنان خصيصا للمشاركة في استقباله.

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وقال البابا في كاتدرائية «سيدة النعم» في نيقوسيا القديمة، وفق الترجمة إلى العربية التي وزعها الفاتيكان: «عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم»، مضيفا «إنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من القلب لكل البلد».

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية طاحنة منذ غرقت الليرة في دوامة الهبوط في 2019 تحت وطأة جبل من الديون. ومع هذا فإن مجلس الوزراء الذي تشكل في سبتمبر الماضي، وتعهد البدء في إصلاح الاقتصاد لم ينعقد منذ ثلاثة أشهر وسط جدال بين الفرقاء على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المدمر في 2020، وفق وكالة «رويترز».

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