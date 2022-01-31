Atwasat

بدء محاكمة وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 09:54 مساء
بدء محاكمة وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد
وزير النفط الجزائري الاسبق شكيب خليل في كراكاس. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأت، الإثنين، في العاصمة الجزائرية محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي شغل هذا المنصب لعشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويحاكم شكيب خليل، المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية «سوناطراك»، محمد مزيان المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد «تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)» و«منح امتيازات غير مبررة للغير» و«سوء استغلال الوظيفة» و«إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين»، وفق ما أوردت الوكالة.

 شركات أجنبية تعمل في مجال الطاقة
وتجرى المحاكمة بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر، وتشمل أيضًا شركات أجنبية تعمل في مجال الطاقة، لم يتم نشر أسمائها.

وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة «سوناطراك» ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمت محاكمتهم وإدانتهم.

-  الجزائر: محكمة تقضي بحبس سلال وأويحيى لإدانتهما بالفساد
-  بدء محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة بتهم فساد وتزوير

وفر خليل، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأميركية، إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي «رشاوى» من عملاق النفط الإيطالي «إيني» مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددًا.

تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين من بوتفليقة
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها. وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصًا في قضايا فساد.

ودان القضاء الجزائري، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
الأمم المتحدة: «طالبان» قتلت نحو 100 من موظفي الحكومة والأمن السابقين

الأمم المتحدة: «طالبان» قتلت نحو 100 من موظفي الحكومة والأمن السابقين
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي
ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر: حكم بالإعدام ضد 10 من أعضاء «الإخوان المسلمين»
مصر: حكم بالإعدام ضد 10 من أعضاء «الإخوان المسلمين»
«سوريا الديموقراطية» تنتهي من «حملة التمشيط» في محيط سجن «غويران»
«سوريا الديموقراطية» تنتهي من «حملة التمشيط» في محيط سجن «غويران»
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون
غارة إسرائيلية على مواقع قرب دمشق
غارة إسرائيلية على مواقع قرب دمشق
انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن هاجمه «داعش» في سورية
انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن هاجمه «داعش» في سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟...
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات...
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة...
123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات الكردية في سورية
123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات ......
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون...
المزيد
بدء محاكمة وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد
بدء محاكمة وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل في قضايا ......
الأمير تميم يلتقي بايدن لبحث «إمدادات الغاز» تزامنا مع الأزمة الروسية- الأوكرانية
الأمير تميم يلتقي بايدن لبحث «إمدادات الغاز» تزامنا مع ......
رئيس إسرائيل يتحدث من دبي عن «التطبيع» بعد اعتراض صاروخ للحوثيين
رئيس إسرائيل يتحدث من دبي عن «التطبيع» بعد اعتراض صاروخ ......
انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن هاجمه «داعش» في سورية
انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن هاجمه «داعش» في سورية...
غارة إسرائيلية على مواقع قرب دمشق
غارة إسرائيلية على مواقع قرب دمشق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط