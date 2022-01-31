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انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن هاجمه «داعش» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 11:18 صباحا
انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن هاجمه «داعش» في سورية
عناصر من قوات سوريا الديموقراطية في الحسكة في شمال شرق سورية. (أ ف ب)
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أعلنت ما تعرف بـ«قوات سورية الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية الأحد انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن غويران الذي هاجمه تنظيم «داعش» في الحسكة في شمال شرق سورية.

وجاء في بيان لهذه القوات «نُعلن انتهاء حملة التمشيط في سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة وإنهاء الجيوب الأخيرة التي كان مرتزقة داعش يتحصنون فيها في المهاجع الشمالية»، وفق وكالة «فرانس برس».

كانت قوات سورية الديمقراطية التي شكلت رأس حربة في مكافحة تنظيم «داعش» في سورية أعلنت الأربعاء أنها استعادت السيطرة على السجن إثر معارك عنيفة استمرت ستة أيام. لكن اشتباكات متقطعة دارت لاحقا بين عناصرها ومسلحي التنظيم داخل السجن.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في بيان إنه «بفضل شجاعة وعزم عناصر قوات سورية الديمقراطية الذين ضحى كثير منهم بأرواحهم، فشل تنظيم داعش في جهوده لتنفيذ عملية هروب كبيرة من السجن لإعادة تشكيل صفوفه». وأشار المرصد إلى استسلام مجموعة تضم 20 مسلحا ليل السبت-الأحد وإلى مقتل خمسة آخرين في معارك داخل السجن.

استسلام عدد من مسلحي «داعش»
ونشرت وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سورية الديموقراطية، صورا قالت إنها تُظهر استسلام عديد المسلحين. وشكل هذا الهجوم أكبر وأعنف عملية لتنظيم «داعش» منذ أن سقطت قبل نحو ثلاث سنوات ما تعرف بـ«دولة الخلافة التي أقامها وفقدانه مساحات واسعة كان يُسيطر عليها في سورية.

وارتفعت إلى 373 قتيلا حصيلة المعارك بين القوات الكردية وتنظيم «داعش» في سجن عويران في الحسكة، وفق ما أعلن المرصد الأحد. وأشار المرصد إلى سقوط 268 قتيلا للتنظيم و98 لقوات الأمن الكردية وقوات سورية الديمقراطية، وسبعة مدنيين.

ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال «عمليات التمشيط والتفتيش في مباني (السجن) وأحياء محيطة به»، على ما أكد المرصد الذي يتخذ بريطانيا مقرا ويستقي معلوماته من شبكة مصادر واسعة في سورية.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن «الحصيلة غير نهائية»، عازيا الأمر إلى «وجود عشرات الجثث، غالبيتها محروقة ومشوهة». والحصيلة مرشحة للارتفاع، بحسب المرصد، نظرا إلى تعرض عدد من المقاتلين الأكراد لإصابات بالغة في المعارك.

وأفاد المرصد بأن قوات سورية الديمقراطية تُجري «حملة تحقيقات استخبارية» لكشف ملابسات «الخرق الأمني والهجوم على السجن، وكشف المتعاونين مع التنظيم»، مشيرا إلى أن «العشرات من عناصر تنظيم داعش تمكنوا من الفرار من السجن خلال الساعات الأولى للهجوم».

ودفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.

وشاهد مراسل لوكالة «فرانس برس» السبت شاحنة يتكدس فيها كثير من الجثث التي يُرجح أنها لعناصر من التنظيم، لدى خروجها من محيط السجن، قبل أن تتوقف في موقع آخر في حي غويران، حيث قامت جرافة بتحميل مزيد من الجثث فيها، ثم أكملت سيرها نحو وجهة مجهولة.

وردا على سؤال لـ«فرانس برس»، قال مسؤول المكتب الإعلامي في قوات سورية الديمقراطية، فرهاد شامي، إن الجثث «ستنقل إلى مدافن مخصصة لها» ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية.

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