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غارة إسرائيلية على مواقع قرب دمشق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 10:32 صباحا
غارة إسرائيلية على مواقع قرب دمشق
أنصار حزب الله يحرقون العلم الإسرائيلي في منطقة الخيام الحدودية في جنوب لبنان، 25 مايو 2021. (أف ب)
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قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد إلى الإثنين، «مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر» تابعة لـ«حزب الله» اللبناني بالقرب من دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح بيان للمرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا أن «مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في محيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرق العاصمة دمشق» تعرضت «لقصف إسرائيلي فجر الإثنين»، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكر المرصد الذي يستقي معلوماته من شبكة مصادر داخل سورية أن «دوي خمسة انفجارات على الأقل سمع في مدينة القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله». وأشار المرصد إلى «معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية»، لكنه لم يورد أي حصيلة.

خسائر مادية بعد الغارة الإسرائيلية
ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس» تأكيد وقوع الغارة أو نفيه، مذكرا بأنه لا يعلق «على تقارير في وسائل الإعلام الأجنبية». وأشارت وكالة «سانا» السورية الرسمية إلى أن الغارة أدت «إلى وقوع بعض الخسائر المادية»، من دون أن تورد أي تفاصيل عن المواقع التي استهدفتها.

وأضافت الوكالة «حوالي الساعة (03:05) من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق». وتابعت «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سورية، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصا أهدافا إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.

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