الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه المتمردون (الحوثيون) في اليمن باتجاه الأراضي الإماراتية، من دون أن تتسبب عملية الاعتراض في «أية خسائر»، في ثالث هجوم تتعرض له الدولة الخليجية من قبل الحوثيين هذا الشهر.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر»: «أعلنت وزارة الدفاع الإثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ البالستي خارج المناطق المأهولة بالسكان».

وفي 24 يناير الجاري، اعترضت الإمارات صاروخين بالستيين في أجوائها أطلقهما الحوثيون، حسبما أفادت وزارة الدفاع الاثنين، بينما يتصاعد التوتر على خلفية الهجوم الدامي وغير المسبوق الذي تعرضت له أبوظبي قبل أسبوع.

وتبنّى الحوثيون قبل أسبوعين هجوما استهدف أبوظبي وأوقع ثلاثة قتلى، مشيرين إلى أنهم استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيرة، بعدما توعدوا مرارا بضرب الإمارات على خلفية دورها في حرب اليمن، كما هدّدوا بتنفيذ هجمات أخرى، داعين المدنيين في الإمارات إلى الابتعاد عن «المنشآت الحيوية».