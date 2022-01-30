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«سوريا الديموقراطية» تنتهي من «حملة التمشيط» في محيط سجن «غويران»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 10:55 مساء
«سوريا الديموقراطية» تنتهي من «حملة التمشيط» في محيط سجن «غويران»
عناصر من قوات «سوريا الديموقراطية». (الإنترنت)
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أعلنت قوات «سوريا الديموقراطية» ذات الغالبية الكردية، الأحد، انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن غويران الذي هاجمه تنظيم «داعش» في الحسكة، شمال شرق سورية.

وجاء في بيان لهذه القوات «نعلن انتهاء حملة التمشيط في سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة وإنهاء الجيوب الأخيرة التي كان مرتزقة داعش يتحصنون فيها في المهاجع الشمالية»، وفق «فرانس برس».

استعادة السيطرة على سجن الصناعة 
وأعلنت قوات «سوريا الديموقراطية» التي شكّلت رأس حربة في مكافحة تنظيم «داعش» في سورية الأربعاء، أنها استعادت السيطرة على السجن إثر معارك عنيفة استمرّت ستة أيام. لكن اشتباكات متقطّعة دارت لاحقًا بين عناصرها ومسلحي التنظيم داخل السجن.

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من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عمليات البحث عن خلايا تنظيم «داعش» «مستمرة في الأحياء المحيطة بسجن غويران» في الحسكة.

وأشار المرصد إلى «استسلام» مجموعة تضم 20 مسلحًا ليل السبت-الأحد وإلى مقتل خمسة آخرين في معارك داخل السجن.

«حملة تحقيقات استخبارية»
وأفاد المرصد بأن قوات «سوريا الديموقراطية» تجري «حملة تحقيقات استخبارية» لكشف ملابسات «الخرق الأمني والهجوم على السجن، وكشف المتعاونين مع التنظيم»، مشيرًا إلى أن «العشرات من عناصر تنظيم «داعش» تمكنوا من الفرار» من السجن خلال الساعات الأولى للهجوم «في حين ابتعد بعضهم نحو 100 كيلو متر عن الموقع».

وارتفعت إلى 332 الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء الهجوم الذي شنه التنظيم، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد الأحد.

وأشار المرصد، في بيان صباح الأحد، إلى سقوط 246 قتيلًا للتنظيم و79 لقوات الأمن الكردية وقوات «سوريا الديموقراطية»، وسبعة مدنيين.
 وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 260 شخصًا.

ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال «عمليات التمشيط والتفتيش» التي تواصل إجراؤها «في مباني السجن وأحياء محيطة به»، على ما أكد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا ويستقي معلوماته من شبكة مصادر واسعة في سورية.

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