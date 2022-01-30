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مصر: حكم بالإعدام ضد 10 من أعضاء «الإخوان المسلمين»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 06:47 مساء
مصر: حكم بالإعدام ضد 10 من أعضاء «الإخوان المسلمين»
عناصر تابعة لجماعة الإخوان في مصر خلال محاكمة سابقة. (الإنترنت)
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قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، إن محكمة جنايات مصرية أحالت أوراق عشرة أشخاص إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم في قضية يواجهون فيها اتهامات بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد عناصر الشرطة ومنشآتها.

وقالت الوكالة الرسمية إن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ويتعين على محاكم الجنايات في مصر أخذ رأي المفتي قبل إصدار أحكام الإعدام لكن رأيه استشاري وغير ملزم لها.

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وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المتهمين العشرة كانوا أعضاء في مجموعة مسلحة تهدف إلى قلب نظام الحكم تدعى «كتائب حلوان»، وذلك نسبة إلى منطقة تقع جنوبي القاهرة.

كما قررت المحكمة إصدار الحكم النهائي في 19 يونيو المقبل «بعد ورود رأي مفتي الجمهورية».

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