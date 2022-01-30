«الأطباء السودانية» تعلن مقتل متظاهر على أيدي قوات الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

قتلت قوات الأمن السودانية، الأحد، محتجًا كان يشارك في التظاهرات ضد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحسب لجنة الأطباء المركزية.

وبمقتل هذا الشاب البالغ 27 عامًا والذي أصيب إصابة قاتلة «في الصدر»، يرتفع إلى 79 عدد ضحايا قمع الاحتجاجات في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، وفق المصدر نفسه، حسب «فرانس برس».

وأطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المنددين في الخرطوم والمطالبين بالعدالة والديمقراطية.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على انقلاب قائد الجيش الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، لا تهدأ التعبئة في السودان على الرغم من القمع الذي أوقع 78 قتيلا بين المتظاهرين، وفق نقابة أطباء موالية للقوى الديمقراطية.

الآف السودانيين يخرجون مجددًا في مسيرات

وبعيد الظهر، خرج الآف السودانيين مجددًا في مسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بتنحية العسكريين عن السلطة وبحكم مدني ديمقراطي في البلاد.

وينتشر الجنود المسلحون الذين يغلقون الشوارع والجسور والكتل الأسمنية التي تسد مداخل القصر الرئاسي مقر الجيش والسلطة في الخرطوم.

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ومع ذلك يواصل السودانيون احتجاجاتهم على الانقلاب الذي قاده البرهان ضد شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد انتفاضة شعبية استمرت أكثر من أربعة أشهر.

«العين بالعين» و«العسكر إلى الثكنات»

وفي ولاية الغضارف (شرق) كما في ولايتي دنقلة وعطبرة (شمال) هتف المتظاهرون الأحد «العين بالعين» و«العسكر إلى الثكنات»، فيما حذرت واشنطن من أن استمرار القمع قد تترتب عليه «عواقب».

وقالت السلطات من جهتها أنها تحقق وأنها «صادرت أسلحة» الجنود الذين يظهرون في مقاطع فيديو وهم يطلقون من بنادقهم الآلية على المتظاهرين. ولكنها تؤكد عبر وسائل الإعلام الرسمية أنها لا تزال بحاجة إلى شهادات من المتظاهرين.

وفي مواجهة الصغوط الدولية، أعلنت السلطات أنها تحقق كذلك في ملف آخر وهو «السفارات التي لا تلتزم بالأعراف الدبلوماسية»، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وعندما أعلنت الشرطة في منتصف يناير أن ضابطًا برتبة عميد قتل طعنًا بسكين اعتقل خلال ساعات شخص متهم بأنه مرتكب الجريمة.

رفض الحوار.. و احتجاج ضد مبادرة الأمم المتحدة

لا يزال السودان، أحد أفقر دول العالم محرومًا من المساعدات الدولية احتجاجًا على الانقلاب . وهو يعاني مزيدًا من الانقسامات. وكما كان الحال قبل الانقلاب، فإن الشوارع تشهد مسيرات لمتظاهرين يتبنون مواقف متناقضة.

وتظاهر الموالون للجيش الأربعاء احتجاجًا على مبادرة الأمم المتحدة للحوار أمام مقر بعثة المنظمة الدولية. ودان موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس «أصدقاء» حزب الرئيس السابق عمر البشير «المؤتمر الوطني».

ويتفق أنصار الجيش وخصومه على شىء واحد وهو رفض الحوار. ويريد مؤيدو الجيش شرعنة الأمر الواقع الناتج عن الانقلاب بينما يرفض المطالبون بالديمقراطية أي شراكة جديدة مع العسكريين ويهتفون في الشوارع «لا شراكة، لا تفاوض».