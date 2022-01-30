Atwasat

الحوثيون: إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 01:04 مساء
الحوثيون: إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع
الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع. (الإنترنت)
alwasat radio

 أعلنت جماعة «أنصار الله» الحوثية، فجر اليوم الأحد، إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع في أجواء مأرب، وفق الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم».

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أميركية الصنع، بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس السبت في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب».

من جهة أخرى، أعلن مسؤول في «ألوية العمالقة» الموالية للحكومة اليمنية والمدربة إماراتيًّا، السبت، أن الأخيرة أبقت قواتها في جبهات رئيسية في اليمن في مواجهة الحوثيين، وذلك بعدما أفادت، الجمعة، بأنها أنهت عملياتها العسكرية في منطقة قتال رئيسية. وقال هذا المسؤول، طالبًا عدم كشف هويته، إن «القوة التي أعادت التموضع لم تترك الجبهات، وإنما بدأت بوضع تحصينات دفاعية لصد أي هجمات عسكرية للحوثيين».

وأعلنت الألوية المؤلفة من عسكريين في الجيش اليمني السابق ومتطوعين، الجمعة، انسحابها من محافظة شبوة الاستراتيجية (وسط) بعدما استعادتها من الحوثيين في العاشر من يناير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي

باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي
بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا

بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا

إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا
كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم

كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم
عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)

عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)
كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة

اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية

تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عون لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد انسحاب الحريري
عون لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد انسحاب...
«ألوية العمالقة» تعلن بقاءها في جبهات رئيسية باليمن «لصد الحوثيين»
«ألوية العمالقة» تعلن بقاءها في جبهات رئيسية باليمن «لصد ...
السيسي يبحث مع الرئيس السنغالي مواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل
السيسي يبحث مع الرئيس السنغالي مواجهة التنظيمات الإرهابية في ...
بعد استهداف مطار بغداد.. الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها إلى العراق
بعد استهداف مطار بغداد.. الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها إلى العراق
رئيس إسرائيل يتوجه للإمارات في أول زيارة من نوعها
رئيس إسرائيل يتوجه للإمارات في أول زيارة من نوعها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي...
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟...
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات...
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة...
123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات الكردية في سورية
123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات ......
المزيد
إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم
إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم...
الحوثيون: إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع
الحوثيون: إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع...
332 قتيلا حصيلة جديدة لاشتباكات سجن هاجمه «داعش» في سورية
332 قتيلا حصيلة جديدة لاشتباكات سجن هاجمه «داعش» في سورية...
رئيس إسرائيل يتوجه للإمارات في أول زيارة من نوعها
رئيس إسرائيل يتوجه للإمارات في أول زيارة من نوعها...
بعد استهداف مطار بغداد.. الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها إلى العراق
بعد استهداف مطار بغداد.. الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط