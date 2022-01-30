الحوثيون: إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جماعة «أنصار الله» الحوثية، فجر اليوم الأحد، إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع في أجواء مأرب، وفق الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم».

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أميركية الصنع، بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس السبت في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب».

من جهة أخرى، أعلن مسؤول في «ألوية العمالقة» الموالية للحكومة اليمنية والمدربة إماراتيًّا، السبت، أن الأخيرة أبقت قواتها في جبهات رئيسية في اليمن في مواجهة الحوثيين، وذلك بعدما أفادت، الجمعة، بأنها أنهت عملياتها العسكرية في منطقة قتال رئيسية. وقال هذا المسؤول، طالبًا عدم كشف هويته، إن «القوة التي أعادت التموضع لم تترك الجبهات، وإنما بدأت بوضع تحصينات دفاعية لصد أي هجمات عسكرية للحوثيين».

وأعلنت الألوية المؤلفة من عسكريين في الجيش اليمني السابق ومتطوعين، الجمعة، انسحابها من محافظة شبوة الاستراتيجية (وسط) بعدما استعادتها من الحوثيين في العاشر من يناير.