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332 قتيلا حصيلة جديدة لاشتباكات سجن هاجمه «داعش» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 12:27 مساء
332 قتيلا حصيلة جديدة لاشتباكات سجن هاجمه «داعش» في سورية
عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في غرب سورية. (الإنترنت)
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ارتفع إلى 332 إجمالي القتلى منذ بدء الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» على سجن في شمال شرق سورية، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تستمر «عمليات التمشيط والتفتيش» داخل المبنى وفي محيطه.

وكانت اشتباكات متقطعة لا تزال تدور، السبت، في محيط سجن الصناعة في حي غويران، الذي هاجمه تنظيم الدولة الإسلامية في 20يناير الجاري، بين القوات الكردية المدعومة أميركيًّا وعناصر متوارية من التنظيم بعد ثلاثة أيام من إعلان قوات «سورية الديموقراطية» استعادة «السيطرة الكاملة» عليه.

وأشار المرصد، في بيان صباح الأحد، إلى أن الحصيلة الإجمالية للقتلى بلغت 332، بينهم 246 من التنظيم و79 من قوات الأمن الكردية وقوات «سورية الديموقراطية»، وسبعة مدنيين.

ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد الجثث خلال «عمليات التمشيط والتفتيش» التي تواصل إجراءها «في مباني (السجن) وأحياء محيطة به»، على ما أكد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًّا ويستقي معلوماته من شبكة مصادر واسعة في سورية. وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس» أن «الجثث الجديدة التي عُثر عليها كانت موجودة داخل السجن وخارجه».

المرصد: حصيلة القتلى قابلة للارتفاع
واعتبر المرصد أن هذه الحصيلة «قابلة للارتفاع نظرًا إلى وجود عشرات الجرحى وأشخاص لايزال مصيرهم مجهولًا، ومعلومات عن قتلى» آخرين من الطرفين. وأفاد المرصد بأن ثمة «معلومات مؤكدة عن وجود 22 جثة أخرى»، لكن عبد الرحمن أشار إلى أن «ثمة تضاربًا في شأن الطرف الذي ينتمي إليه القتلى».

وشاهد مراسل لـ«فرانس برس»، السبت، شاحنة يتكدس فيها عديد الجثث، التي يرجح أنها جثث عناصر من التنظيم، لدى خروجها من محيط السجن، قبل أن تتوقف في موقع آخر في حي غويران، حيث قامت جرافة بتحمل مزيد الجثث فيها، ثم أكملت سيرها نحو وجهة مجهولة.

وردًّا على سؤال لـ«فرانس برس»، قال مدير المكتب الإعلامي في قوات «سوريا الديموقراطية»، فرهاد شامي، إن الجثث «ستنقل إلى مدافن مخصصة لها» ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية.

ورغم إعلان قوات «سورية الديموقراطية»، الأربعاء، أن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، إلا أن مسؤولين أكرادًا قدّروا بما بين ستين وتسعين عدد مقاتلي التنظيم الذين لا يزالون يحتمون في أقبية داخل السجن. وتوجه القوات الكردية نداءات متكررة لهم للاستسلام، فيما تحدث المرصد عن «استسلام» مجموعة تضم 20 مسلحًا، السبت.

وقال شامي لـ«فرانس برس»، السبت، «لم تستخدم قواتنا القوة معهم حتى الآن» بعدما كانت منحتهم، الجمعة، مهلة لم تحدد مدتها. ودفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.

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