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بعد استهداف مطار بغداد.. الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها إلى العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 12:48 صباحا
بعد استهداف مطار بغداد.. الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها إلى العراق
طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، 29 يناير 2022. (الإنترنت)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، السبت، تعليق الرحلات إلى العراق موقتًا.

وقالت الشركة في تغريدة على «تويتر» إن التعليق جاء بناء علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك «نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية»، على ما نقلت عنها وكالة «رويترز».

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واستهدف هجوم صاروخي، فجر الجمعة، مطار بغداد الدولي، مسببًا أضرارًا مادية بما في ذلك لطائرة مدنية كانت متوقفة على أرض المطار، دون وقوع ضحايا، على ما ذكرت مصادر أمنية عراقية لوكالة «فرانس برس».

وأكد مصدر رفيع في مطار بغداد الدولي لـ«فرانس برس» أن «الطائرة المتضررة (lk) طراز (بوينغ 767) تابعة للخطوط الجوية العراقية، كانت متوقفة لأغراض الصيانة منذ مدة». فيما أوضح بيان رسمي للخطوط الجوية العراقية، التابعة لوزارة النقل، إن «القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار»، مشددًا على أن «رحلاتنا المباشرة مستمرة».

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