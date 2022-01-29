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السيسي يبحث مع الرئيس السنغالي مواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 08:06 مساء
السيسي يبحث مع الرئيس السنغالي مواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين)، ومع نظيره السنغالي ماكي سال خلال مؤترم صحفي بقصر الاتحادية. (الإنترنت)
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره السنغالي ماكي سال آخر التطورات الإقليمية، خاصة قضية سد النهضة، حيث توافق الجانبان على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري.

مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
وأكد الناطق الرسمي للرئاسة المصرية أن اللقاء بين الرئيسين تناول أيضًا التباحث حول «سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والارتقاء بقدرات القوات العسكرية الوطنية في المنطقة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، أخذًا في الاعتبار الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الإرهاب من خلال إقامة الدورات التدريبية لبناء مؤسسات دول الساحل والقارة ككل، وكذا رفع قدراتها في شتى المجالات الفنية والعسكرية، فضلًا عن برامج مكافحة الفكر المتطرف المقدمة عن طريق مختلف المؤسسات المصرية الدينية العريقة؛ بهدف إعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل».

تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي
واستقبل الرئيس المصري اليوم بقصر الاتحادية رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، وسط مراسم الاستقبال الرسمية وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، بحسب الناطق باسم الرئاسة.

وشهد اللقاء عقد «مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، وأكد الرئيس المصري حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع السنغال في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، خاصة في ضوء أهمية الدور السنغالي بمنطقة غرب أفريقيا، بما يعكس مزيد التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في القارة الأفريقية».

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من جانبه، أعرب رئيس السنغال عن «تقدير بلاده للعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدًا الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، ومشيدًا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في السنغال في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والبنية الأساسية، مع الإعراب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده، فضلًا عن تعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر لأبناء السنغال في مجالات بناء القدرات، خاصة في ضوء الطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها مصر حاليًا والمشروعات القومية الكبرى الجارية والمخطط إنشاؤها».

تعزيز العمل المشترك وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي 
كما أكد الرئيس ماكي سال «الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي، خاصة في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة، إلى جانب ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، ومنطقتي الساحل وشرق أفريقيا على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، وكذا المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، التي دومًا ما تنعكس على الدعم المصري الكبير لمختلف دول القارة على شتى الأصعدة».

وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والآثار، والثقافة، والرياضة، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة.

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