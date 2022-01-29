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«ألوية العمالقة» تعلن بقاءها في جبهات رئيسية باليمن «لصد الحوثيين»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 06:05 مساء
«ألوية العمالقة» تعلن بقاءها في جبهات رئيسية باليمن «لصد الحوثيين»
قوات تابعة لألوية العمالقة. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مسؤول في «ألوية العمالقة» الموالية للحكومة اليمنية والمدربة إماراتيًّا، السبت، أن الأخيرة أبقت قواتها في جبهات رئيسية في اليمن في مواجهة الحوثيين، وذلك بعدما أفادت، الجمعة، بأنها أنهت عملياتها العسكرية في منطقة قتال رئيسية.

وقال هذا المسؤول، طالبًا عدم كشف هويته، إن «القوة التي أعادت التموضع لم تترك الجبهات، وإنما بدأت بوضع تحصينات دفاعية لصد أي هجمات عسكرية للحوثيين»، بحسب «فرانس برس».

 الانسحاب من محافظة شبوة الاستراتيجية
وأعلنت الألوية المؤلفة من عسكريين في الجيش اليمني السابق ومتطوعين، الجمعة، انسحابها من محافظة شبوة الاستراتيجية (وسط) بعدما استعادتها من الحوثيين في العاشر من يناير.

وتسبب تقدم «ألوية العمالقة» في محافظة شبوة الغنية بالنفط ومحافظة مأرب المحاذية لها من جهة الشمال، في مهاجمة الحوثيين للإمارات في الأسبوعين الأخيرين، مطالبين الدولة الخليجية الثرية بوقف تدخلها في اليمن.

-  «ألوية العمالقة» تعلن السيطرة على مديرية في مأرب
-  «ألوية العمالقة» الموالية للحكومة اليمنية تعلن استعادة محافظة شبوة النفطية

وأضاف المصدر نفسه: «أكملت القوات مهمتها بتحرير مديريات شبوة وتأمينها وصولًا الى طرد الحوثيين من حريب جنوب مأرب على حدود شبوة». وتابع: «ما تبقى من مأرب وغير محرر مخولة به الحكومة ولديها جيش قوامه مئات الآلاف من الجنود، وحان دورها في طرد الحوثيين من مأرب».

ويحاول الحوثيون منذ أشهر التقدم نحو مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، للسيطرة عليها ووضع أيديهم بذلك على كامل الشمال اليمني، لكن عملية «العملاقة» التي انطلقت من شبوة جنوب مأرب ألحقت خسائر بهم وشكلت تهديدًا لحملتهم.

«ألوية العمالقة» ترسل قوات عسكرية
وبدأت قوات «ألوية العمالقة» التحرك من مقر عملياتها الرئيسي في غرب اليمن جنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الاحمر نحو مناطق أخرى في نوفمبر، بينما كان الحوثيون يتقدمون نحو مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة في الشمال.

وفي 27 ديسمبر، أعلنت «ألوية العمالقة» أنها أرسلت قوات عسكرية باتجاه محافظة شبوة بهدف «تحرير المديريات التي سقطت بأيدي ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة». ودفع تقدمها السريع في شبوة الحوثيين إلى مهاجمة الإمارات، مطالبين أبوظبي بوقف العملية.

وأعلنت أبوظبي، الإثنين، أن دفاعاتها اعترضت ودمرت صاروخين بالستيين، في هجوم وقع بعد أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات دون طيار وصواريخ على أبوظبي، في أول هجوم دامٍ على أراضي الإمارات أكد الحوثيون مسؤوليتهم عنه، وأعلنه الإماراتيون.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

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