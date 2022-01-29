Atwasat

عون لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد انسحاب الحريري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 05:06 مساء
عون لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد انسحاب الحريري
الرئيس اللبناني ميشال عون يلقي كلمة متلفزة من القصر الرئاسي. (أ ف ب)
alwasat radio

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إنه لا يرى سببًا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو بعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري مقاطعتها وانسحابه من الحياة السياسية.

وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في السياسات الطائفية في لبنان، وتزيد الغموض الذي يواجهه بلد يعاني انهيارًا ماليًّا يشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، وفق «رويترز».

وحدة لبنان وتنوعه السياسي
وأدلى عون بتصريحاته بعد الاجتماع مع مفتي لبنان وأهم رجل دين سني في البلاد، الشيخ عبد اللطيف دريان. 

وقال عون إنه أكد للمفتي «أهمية الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وعلى المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه».

-  بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
-  «رويترز»: مقترحات الكويت للبنان تشمل الالتزام باتفاق الطائف وإجراء الانتخابات ومنع تهريب المخدرات

وأضاف: «نحن أنجزنا كل التحضيرات حتى تتم الانتخابات في أوقاتها المعينة». وتريد الدول الغربية إجراء الانتخابات في موعدها. وفازت جماعة «حزب الله» اللبنانية، التي تصنفها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، وحلفاؤها بأغلبية في البرلمان في 2018.

 مقاطعة الحريري وتيار «المستقبل» للانتخابات
وستؤثر مقاطعة الحريري وتيار «المستقبل»، الذي يتبعه، على العشرين مقعدًا التي حصل عليها في انتخابات 2018، وعديد المقاعد التي فازت بها جماعات أخرى لها تحالفات محلية مع تيار المستقبل.

وألمح بهاء، الشقيق الأكبر لسعد الحريري، يوم الجمعة، إلى أنه سيدخل الحياة السياسية، مضيفًا أنه سيواصل مسيرة والده. وقال مستشاره الإعلامي إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات، لكنه عوضًا عن ذلك سيساند قوائم انتخابية.

ويوجه بهاء انتقادات شديدة لـ«حزب الله» والأسلوب التوافقي الذي اتبعه شقيقه سعد في التعامل مع الجماعة في الأعوام الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر...
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
المغرب يعيد فتح أجوائه للرحلات الدولية 7 فبراير المقبل
المغرب يعيد فتح أجوائه للرحلات الدولية 7 فبراير المقبل
«فرانس برس»: هجوم بـ6 صواريخ على مطار بغداد
«فرانس برس»: هجوم بـ6 صواريخ على مطار بغداد
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي...
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟...
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات...
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة...
123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات الكردية في سورية
123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات ......
المزيد
عون لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد انسحاب الحريري
عون لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد ......
تجدد الاشتباكات في محيط سجن هاجمه تنظيم «داعش» في سورية
تجدد الاشتباكات في محيط سجن هاجمه تنظيم «داعش» في سورية...
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية...
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه...
«فرانس برس»: هجوم بـ6 صواريخ على مطار بغداد
«فرانس برس»: هجوم بـ6 صواريخ على مطار بغداد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط