عون لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد انسحاب الحريري

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إنه لا يرى سببًا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو بعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري مقاطعتها وانسحابه من الحياة السياسية.

وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في السياسات الطائفية في لبنان، وتزيد الغموض الذي يواجهه بلد يعاني انهيارًا ماليًّا يشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، وفق «رويترز».

وحدة لبنان وتنوعه السياسي

وأدلى عون بتصريحاته بعد الاجتماع مع مفتي لبنان وأهم رجل دين سني في البلاد، الشيخ عبد اللطيف دريان.

وقال عون إنه أكد للمفتي «أهمية الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وعلى المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه».

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وأضاف: «نحن أنجزنا كل التحضيرات حتى تتم الانتخابات في أوقاتها المعينة». وتريد الدول الغربية إجراء الانتخابات في موعدها. وفازت جماعة «حزب الله» اللبنانية، التي تصنفها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، وحلفاؤها بأغلبية في البرلمان في 2018.

مقاطعة الحريري وتيار «المستقبل» للانتخابات

وستؤثر مقاطعة الحريري وتيار «المستقبل»، الذي يتبعه، على العشرين مقعدًا التي حصل عليها في انتخابات 2018، وعديد المقاعد التي فازت بها جماعات أخرى لها تحالفات محلية مع تيار المستقبل.

وألمح بهاء، الشقيق الأكبر لسعد الحريري، يوم الجمعة، إلى أنه سيدخل الحياة السياسية، مضيفًا أنه سيواصل مسيرة والده. وقال مستشاره الإعلامي إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات، لكنه عوضًا عن ذلك سيساند قوائم انتخابية.

ويوجه بهاء انتقادات شديدة لـ«حزب الله» والأسلوب التوافقي الذي اتبعه شقيقه سعد في التعامل مع الجماعة في الأعوام الماضية.