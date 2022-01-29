تجدد الاشتباكات في محيط سجن هاجمه تنظيم «داعش» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

تدور اشتباكات متقطعة، السبت، بين القوات الكردية المدعومة أميركيًّا وعناصر متوارية من تنظيم «داعش» في محيط سجن في شمال شرق سورية، فيما لا يزال عشرات «المتطرفين» يتحصنون داخله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبعد ثلاثة أيام من إعلان قوات ««سوريا الديموقراطية»» استعادة «السيطرة الكاملة» على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، منهية اشتباكات بدأت في العشرين من الشهر الحالي بهجوم منسق على السجن شنه مقاتلون من التنظيم من الخارج وسجناء من الداخل، لا يزال عشرات «المتطرفين» يتحصنون داخل قبو في السجن ويرفضون الاستسلام، بحسب «فرانس برس».

اشتباكات في محيط السجن

وأشار المرصد، السبت، إلى «اشتباكات في محيط السجن بين قوات «سوريا الديموقراطية» وقوات الأمن الكردية من جهة، وعناصر من التنظيم متوارين في المنطقة من جهة ثانية». وقال المرصد إن أربعة عناصر من التنظيم يحتجزون مسؤولًا محليًّا في حي غويران برفقة ثلاثة مدنيين داخل أحد الأبنية السكنية.

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وأفادت «فرانس برس» بانتشار قوات أميركية برفقة قوات «سوريا الديموقراطية» وقوات الأمن الكردية في الحي ومحاصرتها المبنى، وسط وجود قناصة على سطح الأبنية المجاورة، لافتًا إلى سماع دوي إطلاق رصاص بين الحين والآخر.

استعادة السيطرة على السجن

ورغم إعلان قوات «سوريا الديموقراطية»، الأربعاء، استعادة السيطرة على السجن، وأن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، إلا أن العشرات من مقاتلي التنظيم ما زالوا يتحصنون، وفق المرصد، داخل أقبية «يصعب استهدافها جوًّا أو اقتحامها برًّا».

وتتراوح التقديرات بشأن عددهم بين ستين وتسعين مقاتلًا، وفق مسؤولين أكراد. وتوجه القوات الكردية نداءات متكررة لهم للاستسلام. وقال مسؤول المكتب الإعلامي في قوات «سوريا الديموقراطية»، فرهاد شامي، «لم تستخدم قواتنا القوة معهم حتى الآن» بعدما كانت منحتهم، الجمعة، مهلة لم تحدد توقيت انتهائها.

«أكبر وأعنف» عملية لتنظيم «داعش»

ومنذ بدء الهجوم، الذي شكل «أكبر وأعنف» عملية للتنظيم منذ خسارته كل مناطق سيطرته في سورية قبل نحو ثلاث سنوات، تمنع القوات الكردية الصحفيين من التجول داخل حي غويران أو الاقتراب من محيط السجن.

وأوقع الهجوم والاشتباكات التي تلته داخل السجن وخارجه أكثر من 260 قتيلًا، 180 منهم على الأقل من التنظيم المتطرف مقابل 73 من قوات الأمن الكردية وقوات «سوريا الديموقراطية»، إضافة إلى سبعة مدنيين، وفق آخر بيانات للمرصد، الذي يرجح ارتفاع الحصيلة النهائية مع وجود جثث ومفقودين وعشرات الجرحى في حالات خطرة.

ودفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقاربهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.