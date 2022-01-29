Atwasat

تجدد الاشتباكات في محيط سجن هاجمه تنظيم «داعش» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 04:50 مساء
تجدد الاشتباكات في محيط سجن هاجمه تنظيم «داعش» في سورية
عناصر من قوات سوريا الديموقراطية ينتشرون خارج سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة بشمال شرق سورية. (أ ف ب)
alwasat radio

تدور اشتباكات متقطعة، السبت، بين القوات الكردية المدعومة أميركيًّا وعناصر متوارية من تنظيم «داعش» في محيط سجن في شمال شرق سورية، فيما لا يزال عشرات «المتطرفين» يتحصنون داخله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبعد ثلاثة أيام من إعلان قوات ««سوريا الديموقراطية»» استعادة «السيطرة الكاملة» على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، منهية اشتباكات بدأت في العشرين من الشهر الحالي بهجوم منسق على السجن شنه مقاتلون من التنظيم من الخارج وسجناء من الداخل، لا يزال عشرات «المتطرفين» يتحصنون داخل قبو في السجن ويرفضون الاستسلام، بحسب «فرانس برس».

اشتباكات في محيط السجن 
وأشار المرصد، السبت، إلى «اشتباكات في محيط السجن بين قوات «سوريا الديموقراطية» وقوات الأمن الكردية من جهة، وعناصر من التنظيم متوارين في المنطقة من جهة ثانية».  وقال المرصد إن أربعة عناصر من التنظيم يحتجزون مسؤولًا محليًّا في حي غويران برفقة ثلاثة مدنيين داخل أحد الأبنية السكنية.

-  سورية: نزوح نحو 45 ألف شخص منذ بدء «داعش» الهجوم على سجن غويران
-  123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات الكردية في سورية

وأفادت «فرانس برس» بانتشار قوات أميركية برفقة قوات «سوريا الديموقراطية» وقوات الأمن الكردية في الحي ومحاصرتها المبنى، وسط وجود قناصة على سطح الأبنية المجاورة، لافتًا إلى سماع دوي إطلاق رصاص بين الحين والآخر.

استعادة السيطرة على السجن
ورغم إعلان قوات «سوريا الديموقراطية»، الأربعاء، استعادة السيطرة على السجن، وأن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، إلا أن العشرات من مقاتلي التنظيم ما زالوا يتحصنون، وفق المرصد، داخل أقبية «يصعب استهدافها جوًّا أو اقتحامها برًّا».

وتتراوح التقديرات بشأن عددهم بين ستين وتسعين مقاتلًا، وفق مسؤولين أكراد. وتوجه القوات الكردية نداءات متكررة لهم للاستسلام. وقال مسؤول المكتب الإعلامي في قوات «سوريا الديموقراطية»، فرهاد شامي، «لم تستخدم قواتنا القوة معهم حتى الآن» بعدما كانت منحتهم، الجمعة، مهلة لم تحدد توقيت انتهائها. 

 «أكبر وأعنف» عملية لتنظيم «داعش»
ومنذ بدء الهجوم، الذي شكل «أكبر وأعنف» عملية للتنظيم منذ خسارته كل مناطق سيطرته في سورية قبل نحو ثلاث سنوات، تمنع القوات الكردية الصحفيين من التجول داخل حي غويران أو الاقتراب من محيط السجن.

وأوقع الهجوم والاشتباكات التي تلته داخل السجن وخارجه أكثر من 260 قتيلًا، 180 منهم على الأقل من التنظيم المتطرف مقابل 73 من قوات الأمن الكردية وقوات «سوريا الديموقراطية»، إضافة إلى سبعة مدنيين، وفق آخر بيانات للمرصد، الذي يرجح ارتفاع الحصيلة النهائية مع وجود جثث ومفقودين وعشرات الجرحى في حالات خطرة.

ودفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقاربهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر...
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
المغرب يعيد فتح أجوائه للرحلات الدولية 7 فبراير المقبل
المغرب يعيد فتح أجوائه للرحلات الدولية 7 فبراير المقبل
«فرانس برس»: هجوم بـ6 صواريخ على مطار بغداد
«فرانس برس»: هجوم بـ6 صواريخ على مطار بغداد
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي...
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟...
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات...
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة...
123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات الكردية في سورية
123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات ......
المزيد
عون لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد انسحاب الحريري
عون لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد ......
تجدد الاشتباكات في محيط سجن هاجمه تنظيم «داعش» في سورية
تجدد الاشتباكات في محيط سجن هاجمه تنظيم «داعش» في سورية...
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية...
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه...
«فرانس برس»: هجوم بـ6 صواريخ على مطار بغداد
«فرانس برس»: هجوم بـ6 صواريخ على مطار بغداد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط