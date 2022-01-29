تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت السلطات التونسية، فتاة سورية، بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية ستستهدف مناطق سياحية في البلاد، مشيرة إلى أن الفتاة تلقت تدريبات في سورية ووصلت إلى تونس عبر تركيا.



قالت وزارة الداخلية التونسية إنها «أحبطت عملية إرهابية خططت لها فتاة قادمة من سورية، وأن الفتاة أودعت السجن بعد اكتشاف أنها كانت تخطط لشن هجمات بحزام ناسف كانت تنوي الحصول عليه لاحقًا»، وفقًا لوكالة «رويترز».

ولفتت الوزارة إلى أن «الفتاة عادت لتونس من سورية عبر تركيا في العاشر من يناير الجاري بعد أن أمضت سنة للتدريب مع مجموعات إرهابية في سورية حيث خططت للهجوم».

وفي نوفمبر الماضي، أطلقت الشرطة النار وأصابت رجلًا قالت إنه متشدد هاجم القوات الأمنية أمام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة تونس، وأحبطت قوات الأمن التونسية معظم خطط المتشددين في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت أكثر فاعلية في مواجهة تلك الهجمات.

ووقعت آخر الهجمات الكبيرة في 2015 عندما قتل متشددون عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف في تونس ومنتجع شاطئي في سوسة.