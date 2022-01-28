المغرب يعيد فتح أجوائه للرحلات الدولية 7 فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

يُعيد المغرب في 7 فبراير فتح أجوائه لرحلات الركاب الدولية بعد أن كان أغلقها في نهاية نوفمبر لمكافحة التفشي السريع للمتحور أوميكرون، وفق ما أعلنت الحكومة المغربية ليل الخميس.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها «قررت إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربيّة ابتداءً من 7 فبراير، أخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وستُعلن الحكومة لاحقًا «الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين»، لتنفيذ هذا القرار.