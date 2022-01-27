موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

القاهرة - بوابة الوسط

عمت موجة ثلج نادرة الشرق الأوسط خلال الساعات الأخيرة، في مشهد حول مدنا عربية إلى ما يشبه الأوروبية، بعد أن كسى اللون الأبيض المنازل والشوارع؛ الأمر الذي ترك فرحة غامرة لدى البعض، ممن حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الثلج، فيما خلف هذا الطقس أوضاعا كارثية لدى اللاجئين والمعوزين.

في الضفة الغربية المحتلة غطت الثلوج الأماكن المرتفعة وأعلنت السلطة الفلسطينية إغلاق المدارس وبعض مراكز الخدمة العامة تجنبا لوقوع مخاطر.

وفي الأردن أدى تساقط الثلوج بكثافة فجر الخميس إلى إغلاق الطرق في العاصمة عمان ومعظم المحافظات الأخرى ما عطل الحركة، حسب وكالة «فرانس برس».

سقوط أشجار وانقطاع الكهرباء في الأردن

وتجاوزت سماكة الثلوج في بعض المناطق صباح اليوم 30 سنتيمترا، ما أدى إلى سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة. وأعلنت الحكومة الأردنية تعطيل العمل بسبب أحوال الطقس.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة ليل الخميس إلى درجة واحدة تحت الصفر في عمان، بينما قد تصل إلىأربعة درجات تحت الصفر جنوب المملكة. كما توقعت استمرار تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 900 متر فوق سطح البحر.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

ساكنو الخيام يخشون التجمد

وفي سورية، شهدت مخيمات موقتة في شمال غرب البلاد التي تسيطر عليها تنظيمات مقاتلة أياما من تساقط الثلوج بكثافة وغطتها، وتجمعت العائلات معًا داخل خيام من القماش والمشمع خشية أن تتجمد حتى الموت في درجات حرارة دون الصفر.

وقال أبوحسن وهو نازح سوري يعيش في مخيم بالقرب من مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب: «لقد حوصرنا في الثلوج لمدة أربعة أيام، ليس لدينا أحذية، لقد غمرتنا المياه. أطفالنا مرضى ويمشون حفاة، ليس لديهم أي شيء».

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه خلال هذا الأسبوع تأثر على الأقل 227 موقع نزوح بطقس الشتاء القارس في جميع أنحاء الشمال الغربي. وأشارت إلى التبليغ عن تدمير 545 خيمة وتضررت 9125 خيمة وممتلكات النازحين بسبب تساقط الثلوج والفيضانات والرياح.

الطقس تحالف مع الفقر ضد اللبنانيين

وفي لبنان، الذي يعاني من أزمة وقود، كافح اللاجئون واللبنانيون على حد سواء لتأمين الوقود للتدفئة حيث أغلقت الظروف المناخية القاسية الطرق الجبلية وتركت اللاجئين السوريين يرتجفون في خيام رقيقة.

وفي البلد الذي يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث يعيش أكثر من 80% من سكانه في حالة فقر، ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير بعد أن رفعت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية دعمها للوقود السنة الماضية.

وتعاني بلدة عرسال التي تقع على ارتفاع 1400متر في منطقة جبلية قريبة من الحدود السورية بشكل خاص حيث تكافح العائلات اللبنانية و70 ألف لاجئ سوري من أجل اجتياز فصل الشتاء القاسي.

وقال رئيس بلدية عرسال، باسل حجيري، للوكالة الفرنسية إن معظم الناس لا يستطيعون شراء الوقود للتدفئة.

مصر.. الشتاء الأكثر برودة منذ عقد

أما مصر، فتشهد أكثر شتاء برودة منذ عشر سنوات، إذ تنخفض درجات الحرارة بما يصل إلى سبع أو ثماني درجات عن المعتاد، وفقًا لسلطات الأرصاد الجوية.

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، المطلة على البحر المتوسط أغلقت المدارس بسبب موجة برد غير مسبوقة. حتى أن هذه المدينة شهدت تساقطًا غير مسبوق للثلوج في أوائل يناير.

وأعلنت سلطات الأرصاد الجوية أيضًا حدوث اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط بسبب أمواج تصل لستةأ في البحر، فيما وضوح الرؤية بالكاد يزيد على متر.

في المقابل، سجل السودان المجاور لمصر درجات حرارة في العاصمة الخرطوم تتراوح ما بين 33 و 17 درجة مئوية.