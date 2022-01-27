بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة «فرانس برس» في تقرير لها، الخميس، إن الطائرات المسيرة المصنعة محليًا في اليمن والقادرة على الطيران لمئات الكيلومترات، باتت تهديدًا لدولة الإمارات التي استهدفها الحوثيون خلال الأسبوعين الماضيين مرتين، وأودى الهجوم الأول بحياة ثلاثة أشخاص.

واستخدم الحوثيون في هجماتهم الطائرات، إضافة الى صواريخ بالستية. وهم يستخدمون هذه الأسلحة أيضًا لاستهداف منشآت نفطية وغيرها في الأراضي السعودية، ردًا على تدخل المملكة والإمارات، ضمن تحالف عسكري، في الحرب في اليمن دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وتعتبر الإمارات التي يشكّل الأجانب غالبية سكانها، واحة من الهدوء في منطقة مضطربة. واستهدفها الحوثيون بعد خسائر منيوا بها على الأرض في اليمن على يد «ألوية العمالقة» الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من الإمارات، وفق التقرير.

ما هي أكثر طائرات الحوثيين تطورًا؟

وحسب التقرير، فإن أكثر طائرات الحوثيين تطوّرا هي «صماد -3» التي تستطيع حمل 18 كيلوغرامًا من المتفجرات ويبلغ مداها 1500 كلم وسرعتها القصوى 250 كلم في الساعة.

وقال الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد، جيمس روجرز: «يجد الإماراتيون والسعوديون صعوبة في صد هذه الهجمات. من المعروف أنه من الصعب التصدي لهجمات طائرات دون طيار وصواريخ، خصوصا عندما يجرى استخدامها في إطار تكتيك السرب إذ يجرى إطلاق العديد من الأسلحة في الوقت ذاته لمحاولة الإفلات من الدفاعات الموجودة».

وحسب روجرز، فإن الحوثيين المدعومين من إيران يستخدمون هجمات بالطائرات المسيرة وصواريخ متوسطة المدى «على ارتفاع منخفض وسرعة منخفضة، ولهذا من الصعب على الرادار التقليدي اكتشافها».



أسلحة خطيرة بتكلفة منخفضة

ويؤكد محللون على التكلفة المنخفضة لهذه الاستراتيجية التي تتبناها أيضا حركة حماس في قطاع غزة في مواجهة «إسرائيل»، إضافة إلى المجموعات الشيعية التي تستهدف القوات الأميركية في العراق.

ويوضح روجرز، الذي عاين في السابق طائرات صنعها الحوثيون، أن «العديد من الطائرات المسيرة كانت عبارة عن نسخ محلية الصنع منقولة عن أنظمة عسكرية مصنعة من دول ومشابهة لتلك المصنوعة في إيران».

- الحوثيون يدعون الشركات الأجنبية والمدنيين إلى «الابتعاد عن المنشآت الحيوية» في الإمارات

- «فرانس برس»: مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات التحالف على صنعاء غداة استهداف الإمارات

- «فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

ويضيف: «جرى تعزيزها بمحركات طائرات دون طيار تجارية وسهل الحصول عليها، وأسلاك وأنظمة تحكم وكاميرات. وهذا يضمن بأن الحوثيين قادرون على تأمين هذه الوسائل القتالية بكلفة منخفضة».

وجاء في تقرير «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في 2020 أن الطائرات دون طيار هذه «تستخدم إرشادات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وتطير بشكل مستقل على طول نقاط الطريق المبرمجة مسبقًا» نحو أهدافها.

الحوثيون يعلنون عن 7 أنواع جديدة من المسيرات

وفي 11 مارس الماضي، كشف الحوثيون عن سبعة أنواع جديدة من الطائرات دون طيار ولكن دون تحديد مداها ومزاياها. وتضمنت نسخة جديدة من أكثر طائراتهم تطورًا وهي «صماد-4».

وغالبا ما تتّهم الولايات المتحدة وكذلك السعودية، الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية، إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أنّ دعمها لهم سياسي فقط.

ووقعت الإمارات اتفاقًا بمليارات الدولارات للحصول على الصواريخ الدفاعية «ثاد» التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية في 2011. وتوصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق للحصول على صواريخ دفاعية بلغت قيمته 3.5 مليار دولار مع شركة كورية جنوبية.

وتعتمد السعودية في الدفاع عن أراضيها بوجه هذه الهجمات على بطاريات صواريخ باتريوت الأميركية. ولكن هذه المنظومة تملك سجلًا متفاوتا في التصدي لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من اليمن، ويقول خبراء إنها ليست مصممة للتصدي لطائرات مسيرة تطير على ارتفاع منخفض. وتملك السعودية 80 رادارًا للدفاع الجوي، ولكن العديد منها أنظمة قديمة تعود لعقود سابقة.

وتدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014، وتدخل التحالف الى جانب القوات الحكومية منذ 2015. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.