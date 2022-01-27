تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة التونسية، الأربعاء، تمديد حظر التجول الليلي المفروض منذ 13 يناير لمدة أسبوعين إضافيين مع عودة الانتشار السريع لوباء «كوفيد-19» في البلاد.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أعلنت الحكومة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» التمديد «لأسبوعين إضافيين» الإجراءات المتخذة «استجابة لتطور الوضع الوبائي» وبعد دراسة توصيات المجلس العلمي.

ويطبق حظر التجول من الساعة 22.00 (21.00 ت غ) حتى الساعة الخامسة (04.00 ت غ). وقد جرى «تأجيل أو إلغاء» جميع التجمعات «في الأماكن المفتوحة أو المغلقة».

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كما قررت تونس تكثيف «عمليات التطعيم» والتأكد من حصول السكان على الجرعات المعززة. وجرى تعزيز الفحوصات الصحية على الحدود عبر فحوص منهجية للأشخاص الذين يدخلون البلاد. ودعت الحكومة إلى احترام أفضل لقواعد الوقاية من وضع الكمامات إلى التباعد الجسدي وتهوية الأماكن المغلقة.

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وبعدما كانت تسجل بين مئة ومئتي إصابة جديدة يوميًا في ديسمبر، شهدت تونس انتشارًا للعدوى منذ مطلع 2022 ليبلغ عدد الإصابات اليومية نحو تسعة آلاف يوميًا.

وأعلنت وزارة الصحة في 24 يناير 9706 إصابات جديدة خلال 24 ساعة و17 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الوباء إلى 26051. وفي ذروة الوباء في نهاية يوليو 2021، سجلت البلاد أكثر من مئتي وفاة يوميًا.

وتمكنت تونس من السيطرة على الوضع بفضل حملة تلقيح واسعة تباطأت أخيرًا. وجرى تطعيم 6.2 مليون شخص فقط أي 53% من السكان، حسب مركز أبحاث «كوفيد-19» التابع لجامعة «جونز هوبكنز».