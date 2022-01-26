5 قتلى بصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون على مأرب

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، الأربعاء، بينهم ثلاثة مدنيين وأُصيب 23 آخرون بجروح من جراء صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون على مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، بحسب مصادر عسكرية وطبية.

وقال مصدر عسكري لوكالة «فرانس برس»، طالبًا عدم كشف اسمه إن «الصاروخ سقط بجوار المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب»، وبدوره أكد مصدر طبي «مقتل عسكريين اثنين وثلاثة مدنيين» في القصف. أما الحوثيون فلم يعلقوا في الحال على هذا القصف، وفق «فرانس برس».

«ألوية العمالقة» تستعيد السيطرة على مديرية حريب

ويأتي هذا القصف غداة طرد قوات يمنية موالية للحكومة المتمردين من مديرية مهمة في محافظة مأرب الغنية بالنفط. وأعلنت قوات «ألوية العمالقة» استعادة السيطرة على مديرية حريب في مأرب.

وفي العاشر من يناير، استعادت «ألوية العمالقة» السيطرة على محافظة شبوة الغنية بالنفط، في ضربة عسكرية للحوثيين الساعين للسيطرة على مدينة مأرب.

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وتأسست «ألوية العمالقة» في أواخر العام 2015 في منطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف مقاتل على الأقل، وهي مدعومة إماراتيًّا. وقد دفعت خسارة الحوثيين لشبوة المتمردين لمهاجمة الإمارات بصواريخ بالستية.

أول اعتداء مؤكد من الحوثيين على الإمارات

والإمارات عضو رئيسي في التحالف رغم سحبها غالبية قواتها منه في 2019. وتعرضت لأول اعتداء مؤكد من الحوثيين على أراضيها في 17 من يناير عندما استهدفت طائرات مسيَّرة وصواريخ أبوظبي، موقعة ثلاثة قتلى. ً ما يستهدف الحوثيون الأراضي السعودية بهجمات صاروخية.

وكثف التحالف بعد استهداف الإمارات غاراته الجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ما أدى الى سقوط عشرات الضحايا وأوقع دمارًا.