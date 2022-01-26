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«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 09:18 مساء
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
طفل سوري يتلقى إسعافات في عيادة ميدانية في الغوطة الشرقية، بعد هجوم كيميائي مفترض. (أ ف ب)
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أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، أنه تم استخدام عامل الخردل في هجوم شنه تنظيم «داعش» العام 2015 في شمال سورية، وأدى إلى إصابة 20 شخصًا على الأقل.

وتعرضت بلدة مارع، التي كانت آنذاك تحت سيطرة المعارضة والواقعة قرب الحدود التركية في محافظة حلب، لقصف من مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش» في الأول والثالث من سبتمبر من ذلك العام، بحسب ما أعلنت المنظمة، وفق «فرانس برس».

مارع تعرضت لقصف بمقذوفات مملوءة بمواد كيميائية
وقالت المنظمة، في بيان استنادًا إلى تقرير لبعثة تقصي حقائق تابعة لها تحقق في هجمات كيميائية في سورية، إن «بلدة مارع تعرضت لقصف بذخائر تقليدية، وأيضًا بمقذوفات مملوءة بمواد كيميائية».

وأضاف تقرير بعثة تقصي الحقائق أن «أسبابًا معقولة» تدعو للاعتقاد بأنه في الأول من سبتمبر، استُخدم في مارع كبريت الخردل، وهو عامل حارق، كسلاح.

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وقرابة ظهر ذلك اليوم «استهدف أكثر من 30 مقذوفًا مناطق سكنية في مارع (أطلقت) من مواقع محيطة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام». ونصف تلك المقذوفات تقريبًا كان محشوًّا بمواد كيميائية سامة وانبعثت منها رائحة.

و«في بعض المواقع المستهدفة، لوحظت مادة سوداء، وفي مواقع أخرى لوحظ مسحوق أصفر»، وفق البعثة.

وأضاف التقرير أن «الأشخاص الذين تعرضوا للمواد أُصيبوا بتقرحات بعد ساعات قليلة على تعرضهم لها»، موضحًا أن 20 شخصًا أُصيبوا بعوارض اختناق واحمرار في العينين وصداع، ونقلوا إلى مستشفى ميداني في مارع.

غير أن نتائج تقرير الثالث من سبتمبر لم تكن حاسمة، وفق المنظمة ومقرها لاهاي.

 استخدام غاز الخردل في الهجوم 
يأتي تقرير بعثة تقصي الحقائق في أعقاب تحقيق في 2015 توصل إلى أنه تم استخدام غاز الخردل في هجوم على مارع في 21 أغسطس 2015، أدى إلى مقتل رضيع على الأقل.

وقالت المنظمة آنذاك إن أسلحة كيميائية تُستخدم من جانب «جهات غير حكومية»، لكن نشطاء ومجموعة مراقبة قالوا إنه كان من الواضح أن تنظيم «داعش» يقف خلف ذلك الهجوم.

وأودت الحرب في سورية بأكثر من نصف مليون شخص، وأدت إلى نزوح أكبر عدد من الأشخاص في نزاع منذ الحرب العالمية الثانية. كما اتُّهم نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية في النزاع، وهو ما تنفيه دمشق.

وتتعرض سورية لضغوط من دول الغرب بشأن استخدامها المفترض لأسلحة كيميائية، وقد جُردت من حق التصويت في المنظمة في أبريل الماضي بعد تحقيق وجه إليها أصابع الاتهام في هجمات أخرى بغازات سامة.

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