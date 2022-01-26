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آلاف السودانيين يتظاهرون ضد مبادرة الأمم المتحدة لحل أزمة البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 03:49 مساء
آلاف السودانيين يتظاهرون ضد مبادرة الأمم المتحدة لحل أزمة البلاد
سودانيون موالون للمؤسسة العسكرية يتظاهرون في الخرطوم ضد مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة. (أ ف ب)
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تظاهر آلاف المتظاهرين السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية بالبلاد، الأربعاء، ضد مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان منذ أن نفذ قائد الجيش عبدالفتاح البرهان انقلابا عسكريا قبل ثلاثة أشهر.

وتجمع المحتجون أمام مكتب مقر بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في الخرطوم، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر محادثات مع الفصائل السودانية، وفق «فرانس برس».

 «تسقط الأمم المتحدة»
وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها «تسقط الأمم المتحدة» وآخرون طالبوا ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس بـ«العودة إلى ديارهم».

وقال حامد البشير أحد المتظاهرين: «لا نريد تدخلا خارجيا في بلادنا». وفي العاشر من يناير، أعلن بيرثس رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

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لكنه أشار إلى أن «الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، وحتى لن تأتي باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، ولن تتبنى مشروعا لأي جانب». 

ونشر حساب بعثة «يونيتامس» على موقع «تويتر» عن مديرة مكتب الشؤون السياسية ستيفاني خوري «يتمحور دورنا في المرحلة الحالية من المشاورات حول عملية سياسية لـ السودان في الاستماع لأصحاب المصلحة السودانيين والإنصات الفاعل لوجهات نظرهم وتوثيق رؤاهم ومقترحاتهم».

 «استعادة الانتقال الديمقراطي»
وكان مجلس السيادة الحاكم في السودان برئاسة البرهان أعلن في وقت سابق ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والإمارات والسعودية.

أما ائتلاف قوى الحرية والتغيير، كتلة المعارضة الرئيسية في السودان، فقد أعلن أنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو «استعادة الانتقال الديمقراطي».

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.

مقتل 77 متظاهرا في الاحتجاجات 
وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشكّل مجموعة أساسية في معارضة الانقلاب العسكري، إن 77 متظاهرا قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص، منذ وقوع الانقلاب، كان آخرهم متظاهر يبلغ من العمر 18 عاما تُوفي الأربعاء متأثرا بإصابته بـ«رصاص حي في الرأس» خلال أحد الاحتجاجات الشهر الماضي. 

وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي وتقول إن ضابطا طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى إلى وفاته، إضافة إلى اصابة العشرات من أفراد الأمن.

ومن جهة أخرى، شهدت مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، حالة من العصيان المدني الأربعاء، حسب ما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود إن المدينة شهدت إغلاقا شبه تام للمتاجر، وخلت الشوارع من المارة. كما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم بالمدينة في بيان «تعليق جميع المنافسات والأنشطة إلى أجل غير محدد حدادا على أرواح الشهداء».

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