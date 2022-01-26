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تبرع إماراتي.. وصول مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» إلى قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 03:31 مساء
تبرع إماراتي.. وصول مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» إلى قطاع غزة
وصول لقاحات «سبوتنيك في» هبة من الإمارات إلى غزة. (أ ف ب)
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حصلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، على مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» المضاد لفيروس «كورونا»، تبرعت بها الإمارات، ووصلت عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال ممثل وزارة الصحة، محمود حماد، خلال مؤتمر صحفي عُقد في معبر رفح، إن قافلة المساعدات الطبية الإماراتية وفرها القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي، وفق «فرانس برس». 

«تلاميذ المدارس» على رأس الفئات المستفيدة 
ونقلت شحنة اللقاحات التي وضعت في صناديق كرتونية عبر الشاحنات وجرى تفريغها في مخازن الوزارة.  وبحسب حماد فإن «تلاميذ المدارس» سيكونون على رأس الفئات المستفيدة من اللقاحات. 

وكانت المدارس في قطاع غزة بدأت في سبتمبر الماضي بحملة لتطعيم تلاميذها ممن تزيد أعمارهم على 12 عاما.  

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وأوضح مسؤول الصحة في تيار دحلان جواد الطيبي أن «اللقاحات هي جزء من عدة قوافل طبية تحتوي على مزيد من اللقاحات والمعدات والأجهزة الطبية التي ستتبرع بها الإمارات للقطاع» وستصل لاحقا. 

وأكد الطيبي أن قطاع غزة «يعاني كثيرا بسبب ضعف الإمكانات الطبية وقلة الأجهزة في مواجهة وباء كورونا».

ازدياد أعداد المصابين بالمتحور «أوميكرون»
وحذر مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير، من ازدياد أعداد المصابين بالمتحور «أوميكرون» خاصة أنها سريعة الانتشار والعدوى. 

وأحصى قطاع غزة الفقير والمحاصر نحو 197 ألف إصابة و1744 وفاة منذ انتشار الوباء.   وحصل أكثر من 578 ألف شخص في القطاع على اللقاح المضاد للفيروس. 

هذا ويبلغ إجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة حتى اليوم 2.9 مليون.

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