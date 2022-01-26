عون: لبنان مستعد لاستئناف محادثات الحدود البحرية.. و«إسرائيل» تحدد موعدا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن لبنان مستعد لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع «إسرائيل»، فيما أعلنت الأخيرة استكمال هذه المحادثات الأسبوع المقبل.

وبدأ لبنان و«إسرائيل» مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أميركي في 2020 في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات. ويعرقل النزاع الحدودي البحري أعمال التنقيب في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز، وفق وكالة «رويترز».

بدورها، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان، لافتة إلى أن هذه المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة إن وزيرة الطاقة، كارين الحرار، ستجتمع مع المبعوث الأميركي الأسبوع المقبل في إطار جهود تسوية النزاع.