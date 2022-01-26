Atwasat

عون: لبنان مستعد لاستئناف محادثات الحدود البحرية.. و«إسرائيل» تحدد موعدا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 02:58 مساء
عون: لبنان مستعد لاستئناف محادثات الحدود البحرية.. و«إسرائيل» تحدد موعدا
ميشال عون يلقي خطابا تلفزيونيا في قصر بعبدا، 27 ديسمبر 2021. (رويترز)
alwasat radio

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن لبنان مستعد لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع «إسرائيل»، فيما أعلنت الأخيرة استكمال هذه المحادثات الأسبوع المقبل.

وبدأ لبنان و«إسرائيل» مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أميركي في 2020 في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات. ويعرقل النزاع الحدودي البحري أعمال التنقيب في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز، وفق وكالة «رويترز».

بدورها، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان، لافتة إلى أن هذه المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة إن وزيرة الطاقة، كارين الحرار، ستجتمع مع المبعوث الأميركي الأسبوع المقبل في إطار جهود تسوية النزاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الفراعنة» يتحدون «الأفيال» في الأمم الأفريقية.. ومالي أمام غينيا الاستوائية

«الفراعنة» يتحدون «الأفيال» في الأمم الأفريقية.. ومالي أمام غينيا الاستوائية
نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار

نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار
21 مليون إصابة بـ«أوميكرون» عالميا خلال أسبوع.. وتحذير أممي من خطورته

21 مليون إصابة بـ«أوميكرون» عالميا خلال أسبوع.. وتحذير أممي من خطورته
تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية

تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية
شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا

شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا
المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية

رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية
لبنان يحبط تهريب شحنة «كبتاغون» داخل صناديق شاي في طريقها إلى السعودية

لبنان يحبط تهريب شحنة «كبتاغون» داخل صناديق شاي في طريقها إلى السعودية
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي

كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا

فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
رصد أم شرعنة منع نقد الذات الحكومية؟!

رصد أم شرعنة منع نقد الذات الحكومية؟!
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية

ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية
الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية

الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
السيسي يستقبل تبون في القاهرة

السيسي يستقبل تبون في القاهرة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر تجدد المطالبة باتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله
مصر تجدد المطالبة باتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة الإثيوبي ...
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
«الشيوخ الفرنسي» يصادق على قانون «اعتذار» من الحركيين الجزائريين
«الشيوخ الفرنسي» يصادق على قانون «اعتذار» من الحركيين الجزائريين
عون: لبنان مستعد لاستئناف محادثات الحدود البحرية.. و«إسرائيل» تحدد موعدا
عون: لبنان مستعد لاستئناف محادثات الحدود البحرية.. و«إسرائيل» ...
تبرع إماراتي.. وصول مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» إلى قطاع غزة
تبرع إماراتي.. وصول مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» إلى قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي...
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟...
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد ......
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة...
حمم سياسية ومعارك قضائية تسخن المشهد التونسي
حمم سياسية ومعارك قضائية تسخن المشهد التونسي...
المزيد
تحذير إماراتي: معاقبة كل من يتداول مقاطع مصورة لهجوم الحوثيين
تحذير إماراتي: معاقبة كل من يتداول مقاطع مصورة لهجوم ......
قوات «سوريا الديمقراطية» تعلن «السيطرة الكاملة» على سجن هاجمه تنظيم «داعش» في الحسكة
قوات «سوريا الديمقراطية» تعلن «السيطرة الكاملة» على سجن ......
آلاف السودانيين يتظاهرون ضد مبادرة الأمم المتحدة لحل أزمة البلاد
آلاف السودانيين يتظاهرون ضد مبادرة الأمم المتحدة لحل أزمة ......
تبرع إماراتي.. وصول مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» إلى قطاع غزة
تبرع إماراتي.. وصول مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» إلى قطاع ......
عون: لبنان مستعد لاستئناف محادثات الحدود البحرية.. و«إسرائيل» تحدد موعدا
عون: لبنان مستعد لاستئناف محادثات الحدود البحرية.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط