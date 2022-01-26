ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، الأربعاء، إن عاملين توفيا متأثرين بجروح أصيبا بها في حريق اندلع بمصفاة ميناء «الأحمدي».

جاء ذلك في بيان مقتضب نقلته وكالة «رويترز». وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى أربعة بسبب الحريق الذي اندلع في 14 يناير الجاري. وميناء «الأحمدي» هو الميناء الرئيسي لصادرات الخام ومنتجات البترول.

وفي 14 يناير، أعلنت الشركة أن الحريق اندلع «أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي»، وأشارت إلى «وفاة عاملين من الجنسية الآسيوية»، دون إعطاء مزيد التفاصيل عن أصل القتيلين أو ملابسات الحادث.

وأشارت الشركة آنذاك إلى تسجيل «عشر إصابات ونقل سبع حالات منها إلى مستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة»، وأضافت أن فرق الإطفاء «تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق»، مؤكدة «عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق».

في أكتوبر الماضي، اندلع حريق في مصفاة «ميناء الأحمدي» الواقعة على الخليج قبالة إيران على بعد نحو 40 كلم من العاصمة الكويتية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

وتبلغ مساحة «مصفاة الأحمدي» التي بدأ تشغيلها العام 1949 حوالى 10.5 كلم مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 ألف برميل نفط). وتبني الكويت مصفاة رابعة ستكون الأضخم بطاقة تكريرية تبلغ نحو 615 ألف برميل يوميًا. تنتج الكويت التي تعد من أثرى دول الخليج الغنية بالنفط ومصادر الطاقة نحو 2.4 مليون برميل نفط يوميا يجرى تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج.