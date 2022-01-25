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عودة الإنترنت إلى اليمن بعد انقطاع 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 09:44 صباحا
عودة الإنترنت إلى اليمن بعد انقطاع 4 أيام
نازحان يحملان مساعدات غذائية في مخيم بمنطقة الخوخة بمحافظة الحديدة، 15 يناير 2022. (أ ف ب)
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بدأت شبكة الإنترنت بالعودة في اليمن، الثلاثاء، بعد انقطاع دام لأربعة أيام عقب غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية على مدينة الحديدة في غرب البلاد، وفق ما أفادت منظمة لمراقبة الإنترنت ومراسلو وكالة «فرانس برس».

وأفادت مجموعة «نت بلوكس»، التي تتعقب أعطال شبكات الإنترنت على حسابها على «تويتر» أن «شبكة الإنترنت تعود في اليمن بعد انقطاع دام لأربعة أيام على مستوى البلاد»، لافتة إلى أن هذا الانقطاع «أعاق بشكل كبير عمل وسائل الاعلام المستقلة ومراقبة حقوق الإنسان». وأكد مراسلو «فرانس برس» في صنعاء والحديدة عودة شبكة الإنترنت بعد منتصف الليل.

وأعلنت المجموعة، الجمعة، انقطاع  في شبكة الإنترنت بعد غارة جوية. وأكد التحالف، الخميس، أنه استهدف مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون وتمر عبرها معظم المساعدات الدولية المرسلة إلى البلاد التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. 

- الحوثيون يهددون بـ«توسيع عملياتهم» بعد هجوم أبوظبي

وتدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014، وتدخل التحالف الى جانب القوات الحكومية منذ 2015. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.

وأطلق الحوثيون، الإثنين، صواريخ بالستية في اتجاه أبوظبي ومناطق سعودية جرى اعتراضها بجهود مشتركة إماراتية-أميركية، في مطلع أسبوع ثان من التصعيد، وهدّدوا بتوسيع عملياتهم في الإمارات. 

وكثّف التحالف بعد استهداف الإمارات، غاراته الجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، ما أدى الى سقوط عشرات الضحايا، وأوقع دمارا. وأوقعت غارة على سجن في صعدة، معقل الحوثيين، في شمال البلاد، سبعين قتيلًا على الأقل وأكثر من مئة جريح. لكنّ التحالف نفى مسؤوليته عنها.

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