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تونس: 3 جرحى في عملية طعن داخل مترو بالعاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 04:38 مساء
تونس: 3 جرحى في عملية طعن داخل مترو بالعاصمة
ركاب في محطة باب عليوة لقطارات المترو في تونس العاصمة. (أ ف ب)
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أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح إثر عملية طعن بسكين قام بها رجل يعاني، كما يبدو، اضطرابات نفسية في مترو بوسط العاصمة تونس، وفق وزارة الداخلية الإثنين.

وقالت مسؤولة في الوزارة إن المهاجم الذي كان يقيم في إيطاليا وعاد الى تونس منذ 2020 «يعاني مشكلات نفسية بحسب عائلته»، موضحة أن أيًّا من الجرحى لم يصب بجروح خطرة. وأضافت أن تحقيقات جارية «لتحديد ظروف وطابع هذا العمل» الذي وقع مساء الأحد، بحسب «فرانس برس».

تفاصيل عملية الطعن
وقالت نقابة للشرطة على صفحتها على «فيسبوك»، الأحد، إنه «على أثر تواجد زملائنا التابعين لمصلحة تأمين وسائل النقل العمومي بإدارة شرطة النجدة بصدد تأمين محطة باب عليوة وأثناء توقف المترو لاحظ زملاؤنا حركة غير عادية وتدافعًا عنيفًا بين الركاب قصد الخروج هربًا من شيء ما».

وأضافت: على الفور انتشر زملاؤنا داخل العربات ليكتشفوا أن أحدهم بصدد طعن الركاب بواسطة سكين، وقد تمكن من طعن ثلاثة ركاب». وسيطر رجال الشرطة على المهاجم الذي لم تكشف هويته بعدما حاول طعنهم أيضًا.

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وتشهد تونس أزمة اجتماعية-اقتصادية تفاقمت من جراء انتشار وباء «كوفيد-19»، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 15% إلى 18% مع نسبة تتجاوز 40% لدى الشباب. معدل الانتحار مرتفع أيضًا وهو ثاني سبب للوفيات لدى الشباب.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن تونس تعد حوالى 120 ألف شخص مصابين بانفصام الشخصية من أصل 12 مليون نسمة لكن أكثر من 1200 تتم معالجتهم في مستشفيات.

خارطة قيس و«استشارة شعبية»
ومنذ 25 يوليو غرقت البلاد في مرحلة عدم يقين سياسي، حين قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق وتولي السلطات في البلاد. ولاحقًا عين حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، كما علق العمل بفصول من دستور 2014.

وحدد سعيد روزنامة سياسية للعام 2022 تبدأ بـ«استشارة شعبية» مطلع العام وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية، على أن تُجرى انتخابات نيابية في ديسمبر 2022 ويبقى البرلمان الحالي مجمدًا إلى ذلك التاريخ.

لكن خطوات الرئيس واجهتها معارضة شديدة سواء من أحزاب سياسية يتقدمها حزب «النهضة»، وكذلك شخصيات سياسية بارزة وحقوقيين. 

كما أن الكثير من التونسيين قلقون من ارتفاع التضخم (أكثر من 6% على سنة) وبعد تراجع قدرتهم الشرائية خلال السنوات العشر الماضية وارتفاع معدل الفقر.

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