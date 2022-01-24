الحوثيون يهددون بـ«توسيع عملياتهم» بعد هجوم أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط

هدّد المقاتلون الحوثيون الاثنين بـ«توسيع» نطاق هجماتهم ضد الامارات والسعودية، بعد ساعات على إعلان أبوظبي اعتراض صاروخين بالستيين في أجواء العاصمة في هجوم جديد ضد الدولة الخليجية تبنّاه الحوثيون.

وقال الناطق العسكري باسم المسلحين الحوثيين يحيى سريع في تصريح صحفي إنّ قوات الحوثيين «تؤكدُ جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيدَ بالتصعيد».

اعترضت الإمارات صاروخين بالستيين في أجوائها أطلقهما الحوثيون، حسبما أفادت وزارة الدفاع الاثنين، بينما يتصاعد التوتر على خلفية الهجوم الدامي وغير المسبوق الذي تعرضت له أبوظبي قبل أسبوع.

وأكّدت الوزارة أنّ دفاعها الجوي اعترض ودمّر «صاروخين بالستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه» الإمارات، حسب وكالة «فرانس برس». وأشارت الوزارة الإماراتية إلى أنّه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ البالستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

وتبنّى الحوثيون قبل أسبوع هجوما استهدف أبوظبي وأوقع ثلاثة قتلى، مشيرين إلى أنهم استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيرة، بعدما توعدوا مرارا بضرب الإمارات على خلفية دورها في حرب اليمن، كما هدّدوا بتنفيذ هجمات أخرى، داعين المدنيين في الإمارات إلى الابتعاد عن «المنشآت الحيوية».