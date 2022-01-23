«رويترز»: مقترحات الكويت للبنان تشمل الالتزام باتفاق الطائف وإجراء الانتخابات ومنع تهريب المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر دبلوماسية، الأحد، إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل الالتزام باتفاق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت المصادر أن المقترحات شملت أيضًا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية، وفق «رويترز».

لبنان يجب ألا يكون منصة لتصرفات أو أقوال عدائية

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الأحد، أثناء زيارته لبيروت إن لبنان يجب ألا يكون منصة لتصرفات أو أقوال عدائية، في دعوة غير مباشرة لكبح جماعة حزب الله اللبنانية من أجل تحسين العلاقات المتوترة مع دول الخليج العربية.

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وأدلى وزير الخارجية الكويتي بتلك التصريحات بعد أن اجتمع مع الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت في أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع منذ نشوب خلاف دبلوماسي العام الماضي. وقال الشيخ أحمد أمس السبت، إنه سلم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مقترحات لبناء الثقة وإن زيارته جاءت بالتنسيق مع دول عربية خليجية أخرى.

وقال الشيخ أحمد بعد لقاء عون «الذي طالبنا به هو ألّا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي... وأنا أجدد أن ليس هناك أبدا أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. هذه أفكار ومقترحات كإجراءات لبناء الثقة، نتمنى أن يتم التعامل معها بالشكل المفيد للجميع».

يلتزم لبنان باتفاق الطائف المبرم العام 1989

وقالت مصادر دبلوماسية إن من بين المقترحات التي تضم 12 نقطة، أن يلتزم لبنان باتفاق الطائف المبرم العام 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية بلبنان وأن يشدد مراقبته للحدود من أجل منع تهريب المخدرات لدول الخليج ويكثف التعاون الأمني.

وتعبر المبادرة الخليجية عن الأمل في أن ترد بيروت بنهاية الشهر الجاري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت.

وقالت الرئاسة اللبنانية نقلا عن الرئيس ميشال عون الأحد إن لبنان حريص على المحافظة على «أفضل العلاقات» مع الدول العربية. وأضاف عون أن مقترحات وزير الخارجية الكويتي لإعادة بناء الثقة مع دول الخليج ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.