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للعام الثالث على التوالي.. إرجاء القمة العربية السنوية في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 08:07 مساء
للعام الثالث على التوالي.. إرجاء القمة العربية السنوية في الجزائر
اجتماع سابق لجامعة الدول العربية. (الإنترنت)
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أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إرجاء القمة الدورية السنوية للجامعة على مستوى القادة والتي كان مقررًا انعقادها في 22 مارس 2022 بالجزائر، بسبب وباء كوفيد-19.

وبذلك تؤجل القمة للعام الثالث على التوالي؛ إذ قال زكي في تصريحات متلفزة للإعلام الجمعة 21 يناير 2022، إنه  «بالتشاور مع دولة الاستضافة وهي الجزائر، كان لديهم تفضيل أيضًا (لتأجيل القمة) لأن هذه الفترة تشهد ارتباكًا بسبب وضع كورونا»، بحسب موقع إذاعة «مونت كالرلو» الدولية.

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وأضاف «أستطيع أن أقول بكل اطمئنان (..) لا يوجد أسباب سياسية لهذا التأجيل، ولكن يمكن الاستفادة به لتحسين المناخات السياسية».  ولم يكشف زكي الموعد الجديد للقمة العربية.

وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب كوفيد-19. 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعًا طارئًا الأحد، بناء على طلب دولة الإمارات، لبحث الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها أبوظبي وتبناها الحوثيون اليمنيون.

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