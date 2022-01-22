Atwasat

ألمانيا تمنح تونس مئة مليون يورو مساعدة دعما «للعودة إلى النظام الدستوري»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 05:13 مساء
ألمانيا تمنح تونس مئة مليون يورو مساعدة دعما «للعودة إلى النظام الدستوري»
لقطة من التظاهرات التي شهدتها العاصمة التونسية. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت ألمانيا أنها ستقدم قريبًا مساعدة إلى تونس بقيمة مئة مليون يورو، موضحة أنها اتخذت هذا القرار دعمًا لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيّد بـ«العودة إلى النظام الدستوري» و«استعادة المكتسبات الديمقراطية».

وخلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، أوضح السفير الألماني بيتر بروغل «دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة والذي تم الاتفاق عليه تعاقديًا في 2020»، وفق بيان للسفارة الألمانية على صفحتها على فيسبوك، بحسب «فرانس برس».

 استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية
وأورد أن «قرار الدفع اتُخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد».

وذكّر السفير بإعلان للاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر «أكد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد».

-  باريس تدين عنف الشرطة التونسية ضد صحفيين.. وتعتبره «غير مقبول»
-  أكثر من 20 منظمة تونسية تدين «القمع البوليسي» لتظاهرة الجمعة

وأكد أن «ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية»، لافتًا إلى أنها «ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين».

قيس: الحريات مضمونة في تونس 
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس، أن «الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى»، معلنًا رفضه «العنف» إثر تظاهرة شهدت تدخلًا عنيفًا لقوات الأمن لتفريقها الأسبوع الفائت.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت  الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات سعيّد.

ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، تحققت في البلاد مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبير، غير أن انتقادات واسعة توجه لسعيّد في هذا المجال منذ توليه السلطات في البلاد وتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق في 25 يوليو الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»

الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت
هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي

هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة

المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
سودانيون يتظاهرون دعما لعائلات محتجين قتلوا في حملة قمع مناهضي الانقلاب
سودانيون يتظاهرون دعما لعائلات محتجين قتلوا في حملة قمع مناهضي ...
غوتيريس يندد بالضربات الجوية للتحالف على سجن في اليمن
غوتيريس يندد بالضربات الجوية للتحالف على سجن في اليمن
غوتيريس يطالب المغرب و«بوليساريو» بإظهار «اهتمام أقوى» لحل مشكلة الصحراء الغربية
غوتيريس يطالب المغرب و«بوليساريو» بإظهار «اهتمام أقوى» لحل مشكلة ...
التحالف يرد على تقارير بشأن استهداف سجن صعدة
التحالف يرد على تقارير بشأن استهداف سجن صعدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية
حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية...
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي...
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟...
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد ......
إحباط هجوم على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي
إحباط هجوم على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي...
المزيد
ألمانيا تمنح تونس مئة مليون يورو مساعدة دعما «للعودة إلى النظام الدستوري»
ألمانيا تمنح تونس مئة مليون يورو مساعدة دعما «للعودة إلى ......
أكثر من 70 قتيلا في اشتباكات بين تنظيم «داعش» والقوات الكردية في سورية
أكثر من 70 قتيلا في اشتباكات بين تنظيم «داعش» والقوات ......
«فرانس برس»: نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يقوم بزيارة نادرة إلى إثيوبيا
«فرانس برس»: نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يقوم بزيارة ......
التحالف يرد على تقارير بشأن استهداف سجن صعدة
التحالف يرد على تقارير بشأن استهداف سجن صعدة...
غوتيريس يطالب المغرب و«بوليساريو» بإظهار «اهتمام أقوى» لحل مشكلة الصحراء الغربية
غوتيريس يطالب المغرب و«بوليساريو» بإظهار «اهتمام أقوى» لحل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط