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التحالف يرد على تقارير بشأن استهداف سجن صعدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 08:30 صباحا
التحالف يرد على تقارير بشأن استهداف سجن صعدة
إزالة الأنقاض من موقع الغارة الجوية على مركز الاعتقال في مدينة صعدة اليمنية، 21 يناير 2022 (رويترز)
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نفى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، ما تم تداوله من تقارير حول استهداف التحالف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية، مشددًا على أن هذه التقارير «عارية عن الصحة».

وقال الناطق باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن «قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف التحالف مركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم الجمعة (21 يناير(  وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله»، مشددًا على أن «هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة»، وفق وكالة «فرانس برس».

واتهم الحوثيون طيران التحالف بارتكاب «جريمة» في صعدة التي تُعتبر معقلاً لهم. ووزعوا صور فيديو ملتقطة من الجو للمكان المستهدف الذي قالوا إنه مقر «السجن الاحتياطي» في المدينة، بدا فيها مدمرًا تمامًا. كما أظهرت صور أخرى جثثًا وبقع دماء بين الأنقاض، بينما كان هناك أشخاص يساعدون على رفع الركام. ويمكن رؤية جرافة وآليات تنظف المكان، وسيارات إسعاف، وجثث أخرى ممددة على الطريق.

وأفادت منظمة «أطباء بلا حدود» بأن حصيلة الغارة على السجن بلغت 70 قتيلًا و138 جريحًا.

تنديد أممي باستهداف سجن صعدة
من جهته، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية على سجن في صعدة شمال اليمن، وأسفرت على الأقل عن 60 قتيلًا وأكثر من مئة جريح في صفوف السجناء.

وقال غوتيريس، في بيان الجمعة، إن ضربات جوية أخرى سُجِّلت في أماكن أخرى في اليمن، وكذلك مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال، مطالبًا بتحقيقات سريعة وفاعلة وشفافة في هذه الأحداث بهدف محاسبة منفذيها، حسب وكالة «فرانس برس».

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