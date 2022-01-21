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السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 07:18 مساء
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
سعوديون يلعبون في الثلوج في جبل اللوز في تبوك شمال غرب البلاد، 17 ينابر 2022، (ا ف ب)
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تشهد المدن السعودية اليوم الجمعة، انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، وصلت الحرارة في بعضها إلى ثلاث درجات تحت الصفر، فيما تغطي الثلوج ست مدن في شمال البلاد،.

وستشتد البرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع أن تسجل العاصمة الرياض في وسط البلاد ثلاث درجات تحت الصفر، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن المركز الوطني للأرصاد.

تُعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرا لكنّ مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء. وتؤثر كتل هوائية قطبية آتية من سيبيريا راهنا على مناطق شاسعة من المملكة الصحراوية.

وقال الناطق باسم مركز الأرصاد حسين القحطاني الخميس، إنّ السعودية ستشهد «انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى... ومن المتوقع أن تسجل الرياض بين درجة إلى ثلاث درجات تحت الصفر».

وسجلت مدينتا طريف والقريات في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن الجمعة ثلاث درجات ودرجتين تحت الصفر، على الترتيب، وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد.

ولم يمنع تدني الحرارة التي وصلت إلى ثماني درجات عند الظهيرة المصلين من التوجه إلى المساجد في وسط الرياض لأداء صلاة الجمعة، لكنّ مع اتخاذ أقصى احتياطاتهم.

وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في المملكة هي سبع درجات تحت صفر، حسب ما أفاد ناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات العام 2020.

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