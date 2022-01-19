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6 درجات تحت الصفر.. مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عاما (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 05:12 مساء
6 درجات تحت الصفر.. مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عاما (صور)
مدينة طريف شمال السعودية تسجل ست درجات حرارة تحت الصفر. (الإنترنت)
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سجلت مدينة طريف، شمال السعودية، الأربعاء، ست درجات حرارة تحت الصفر، وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عامًا، فيما توقع خبير في الأرصاد الجوية اشتداد البرودة خلال الأيام المقبلة مع تكثف الكتل الهوائية القطبية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد على «تويتر» أن مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن هي «أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاما الماضية وفقا للسجلات المناخية للمركز»، وفق «فرانس برس».

خمس درجات تحت الصفر
وأوضح المركز أن مدينة القريات عند الحدود مع الأردن سجلت، الثلاثاء، خمس درجات تحت الصفر، وسجلت مدينة عرعر عند الحدود مع العراق أربع درجات تحت الصفر، مشيرًا في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع مع إمكان تكوُّن الصقيع.

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وتعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرًّا، لكن مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء. وفي تبوك في شمال غرب البلاد، غطت الثلوج جبل اللوز؛ ما دفع مئات الأسر السعودية للخروج للتنزه واختبار الطقس البارد.

اشتداد الموجة السيبيرية خلال نهاية الأسبوع 
وقال حسن عبدالله المسؤول في مركز «وسم» للأرصاد الجوية المتخصص في طقس المنطقة العربية إن «الكتل الهوائية القطبية السيبيرية تؤثر حاليًا على مناطق شاسعة من شمال  السعودية».

وتوقع أن «تشتد الموجة السيبيرية خلال نهاية هذا الأسبوع وتؤثر على أجزاء في وسط السعودية مثل مدينة الرياض»، التي شهدت أمطارًا غزيرة نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ مطلع السنة، تبث قناة «الإخبارية» الحكومية لقطات لثلوج تغطي الكثير من شوارع مدن تبوك وطريف وعرعر. كذلك تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لتساقط  الثلوج على منازلهم وسياراتهم.

وكانت أدنى درجة حرارة سُجلت في المملكة هي سبع درجات تحت صفر، حسب ما أفاد ناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات في 2020، دون أن يشير إلى تاريخ حدوث ذلك.

مدينة طريف شمال السعودية تسجل ست درجات حرارة تحت الصفر. (الإنترنت)
مدينة طريف شمال السعودية تسجل ست درجات حرارة تحت الصفر. (الإنترنت)
مدينة طريف شمال السعودية تسجل ست درجات حرارة تحت الصفر. (الإنترنت)
مدينة طريف شمال السعودية تسجل ست درجات حرارة تحت الصفر. (الإنترنت)
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