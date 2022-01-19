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الإمارات: الوحدة الثانية بمحطة الطاقة النووية تبدأ العمل خلال شهور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 02:02 مساء
الإمارات: الوحدة الثانية بمحطة الطاقة النووية تبدأ العمل خلال شهور
مراسم انتهاء بناء أول وحدة في محطة «براكة» النووية في الظفرة، 26 مارس 2018 (أ ف ب)
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قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، الأربعاء، إن الوحدة الثانية من محطة «براكة» للطاقة النووية ستبدأ العمل على المستوى التجاري في الشهور المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر عن التمويل المستدام في أبوظبي أن الوحدة الثالثة من المحطة، التي من المنتظر أن تضم أربعة مفاعلات، ستبدأ العمل في أواخر 2022. وجرى ربط الوحدة الأولى لمحطة «براكة» بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس 2020 والوحدة الثانية في سبتمبر 2021، وفق وكالة «رويترز».

- الإمارات تربط محطة «براكة» للطاقة النووية بشبكة الكهرباء
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وبعد استكمال محطة «براكة»، التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية «كيبكو»، سيكون بها أربعة مفاعلات تعمل بطاقة إجمالية 5600 ميغاوات وهو ما يعادل نحو 25% من ذروة الطلب في الإمارات.

وقال الحمادي في الأسبوع الماضي إنه من المنتظر أن تنتج المؤسسة 85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول 2025.

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